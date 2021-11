Ngắm cửa hàng nữ trang huyền thoại Tiffany & Co quyến rũ mê hồn

Thứ Tư, ngày 10/11/2021 18:20 PM (GMT+7)

Tiffany & Co. mở cửa cửa hàng thời trang pop up đầu tiên ở West Village với thiết kế đẹp mê hồn dân sành mốt.

Tiffany & Co. mở cửa cửa hàng thời trang pop up đầu tiên ở West Village. Nằm ở góc của Phố Bank và Phố Tây số 4, cửa hàng được biến thành một chiếc hộp trang sức dành cho kỳ nghỉ, lưu giữ những nét tinh túy đặc biệt của Thành phố New York vào đúng mùa lễ hội.

Được thành lập vào năm 1837 bởi Charles Lewis Tiffany, thương hiệu trang sức xa xỉ lần đầu tiên khai trương tại Quảng trường Union trước khi định cư tại khu phố 5 mang tính biểu tượng vào năm 1940. Năm nay, Tiffany sẽ mang điều kỳ diệu của thương hiệu vào trung tâm thành phố để tôn vinh lịch sử quyến rũ và huyền thoại của West Village.

Được tưởng tượng qua con mắt của nhà thiết kế trang sức huyền thoại của Tiffany & Co., Jean Schlumberger, cửa hàng bao gồm những salon đẹp như mơ với ánh sáng sân khấu, họa tiết mặt trăng và ngôi sao, mây trắng và các yếu tố lá vàng vương giả để bắt kịp gu thẩm mỹ phức tạp và đầy màu sắc của Schlumberger.

Du khách được đưa vào một môi trường siêu thực của những đám mây, những ngôi sao và những viên đá quý lấp lánh khi vào cửa. Trải nghiệm thực tế tăng cường và hình ảnh động kỹ thuật số có hình ảnh một chú chim vàng gợi lên hình ảnh Con chim trên tảng đá mang tính biểu tượng của Schlumberger, mang lại cảm giác sinh kế kỳ ảo và sự dí dỏm cho căn phòng.

Một tủ sách giả cho thấy một căn phòng có tông màu trang sức ẩn, hoàn chỉnh với một quả cầu tuyết quá khổ với đồ trang sức Schlumberger được đặt bên trong. Một thẩm mỹ viện liền kề được bao quanh bởi bầu trời buổi tối trong xanh như mực và những ngôi sao vàng lấp lánh trưng bày những màn trình diễn quyến rũ giới thiệu những bộ sưu tập trang sức được thèm muốn nhất của nhà mốt, bao gồm Tiffany Knot, Tiffany HardWear, Tiffany T1, Tiffany Victoria®, Tiffany Jewel Box và Tiffany & Co. Schlumberger.

Cửa hiệu pop up tại West Village kỳ diệu mở cửa đến hết ngày 8 tháng 1 năm 2022 và sẽ tổ chức một loạt hoạt động theo chủ đề kỳ nghỉ trong suốt tháng 11 và tháng 12. Một số hoạt động bao gồm vẽ tay hộp quà Tiffany và thiệp, viết thư pháp, dán sáp, đọc bài tarot,... Bộ sưu tập đầy đủ, cũng như lên lịch cuộc hẹn, tất cả đều có trên trang web của Tiffany.

