New York là nguồn cảm hứng cho tác phẩm mới nhất của Tiffany & Co

Thứ Ba, ngày 15/02/2022 12:14 PM (GMT+7) Chia sẻ

Có rất nhiều biểu tượng liên quan đến thành phố New York, Mỹ như tượng Nữ thần Tự do, đường chân trời với các tòa nhà có thể nhận ra ngay lập tức, sân khấu Broadway.

Ngay cả những chiếc taxi màu vàng phổ biến của thành phố cũng trở thành biểu tượng của New York. Tổng hợp lại, đó là sự pha trộn giữa ánh sáng rực rỡ và tính cách không thể phủ nhận. Vì vậy, khi nhà kim hoàn người Mỹ Tiffany & Co tìm kiếm nguồn gốc ở New York, tìm kiếm thứ gì đó để truyền cảm hứng cho bộ sưu tập mới nhất của họ, họ đã có rất nhiều tài liệu để khai thác.

Hàng rào thường được coi là một cấu trúc chia rẽ, nhưng ở New York và nhiều nơi trên thế giới, nó đã được lấy lại làm không gian cho hoạt động và nghệ thuật. Tiffany & Co đã diễn giải lại điều này thành Knot, một họa tiết được cho là đơn giản, vừa thanh lịch vừa thách thức, lật đổ, nhưng hoàn toàn đúng theo nghĩa đen. Đó là một sự phân đôi không giống như ở New York. Đó là tinh thần không thể thay đổi mà Tiffany & Co hy vọng sẽ truyền tải thông qua Knot, một loại quan hệ bí mật dành cho những người trong cuộc; Knot, như chính thương hiệu nói, được đeo như một kiểu kết nối “với những người biết”.

Thiết kế không phức tạp của Knot nhưng lại yêu cầu khối lượng công việc đáng kinh ngạc cho mỗi tác phẩm. Lấy ví dụ như chiếc vòng tay Tiffany Knot. Mỗi viên trong số 400 viên kim cương của chiếc vòng tay đã được đặt ở các góc chính xác, được tính toán để tối đa hóa chúng.

Vòng đeo tay cũng ẩn chứa một cơ chế khóa thông minh, giúp tạo ra ảo giác rằng nó là một vòng lặp liên tục, không đứt đoạn. Trong khi đó, một chiếc choker quấn đôi là hình ảnh thu nhỏ nét thẩm mỹ tinh tế của New York với sự kết hợp của vàng vàng 18k và 300 viên kim cương pavé được thiết kế thủ công.

