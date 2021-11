Lễ trao giải thường niên CFDA 2021 có gì hay?

Vừa qua tại thành phố New York, Hội đồng các nhà thiết kế thời trang Hoa Kỳ (CFDA) đã tổ chức lễ trao giải thường niên để tôn vinh những nhà thiết kế và những người nổi tiếng, những người thực sự xuất sắc trong năm qua và vươn lên tầm cao mới với sự đổi mới và sáng tạo của họ.

Tuy nhiên, buổi lễ năm 2021 đặc biệt vì nó đánh dấu sự trở lại quan trọng của sự kiện sau khi bị hủy bỏ vào năm ngoái do hậu quả của đại dịch. Được tổ chức ở Midtown Manhattan tại Phòng Hồ bơi, bối cảnh mang tính biểu tượng của Khách sạn Four Seasons trước đây, giải thưởng đã mang đến vô số ngôi sao quyền lực, khi chúng được tổ chức bởi nữ diễn viên được yêu mến Emily Blunt và nổi bật trên thảm đỏ với một số kiểu dáng đáng chú ý nhất của năm cho đến nay.

Không ai ngạc nhiên khi Zendaya, người nhận giải Biểu tượng thời trang, gây ấn tượng trong bộ váy hai mảnh màu đỏ của Vera Wang, trong khi người nhận giải Gương mặt của năm, Anya Taylor-Joy mang đến vẻ quyến rũ của Old Hollywood trên thảm đỏ trong một chiếc áo blazer màu tím rực rỡ và váy ngắn với một chiếc giày và găng tay họa tiết da báo.

Các nhà thiết kế tham dự cũng đã có cơ hội để xuất hiện và thể hiện trong một số trang phục sang trọng nhất của buổi tối. Christopher John Rogers, người được vinh danh là Nhà thiết kế trang phục nữ của năm, đã mặc một bộ tuxedo Thom Browne màu đen bóng bẩy, hoàn chỉnh với váy xếp ly, trong khi Nhà thiết kế quần áo nam của năm, Emily Bode-Aujla cho Bode đi theo hướng sặc sỡ hơn, thể thao một bộ đồ sọc xanh lá cây, vàng và hồng.

Nhà thiết kế Edvin Thompson của Theophilio, người đã nhận giải thưởng Nhà thiết kế mới nổi của năm của Mỹ, trông cực kỳ ngầu trong chiếc áo cài cúc và quần phù hợp với màu đỏ thẫm, cũng như người nhận giải Nhà thiết kế quần áo nữ quốc tế của năm Demna Gvasalia cho Balenciaga trong chiếc áo len đen nhiều lớp và ủng đen cấu trúc.

Telfar Clemens, người không tham dự, đã mang về giải thưởng Nhà thiết kế phụ kiện của năm cho thương hiệu cùng tên Telfar của mình, trong khi thương hiệu quần áo outdoor Patagonia tuyên bố Giải thưởng bền vững về môi trường. Ngoài ra còn nhiều giải thưởng được vinh danh trong buổi tối.

Buổi tối là một buổi lễ kỷ niệm rực rỡ về sự khéo léo và khả năng cảm nhận nghệ thuật có tư duy cầu tiến của một số ngôi sao sáng nhất trong ngành công nghiệp hiện nay. Tuy nhiên, ngoài việc chỉ tôn vinh những nhà cách tân đáng chú ý nhất trong năm 2021, buổi lễ còn đánh dấu sự trở lại của bình thường mới và xa hơn là sự khởi đầu của một kỷ nguyên thời trang mới trong thế giới hậu đại dịch. Bây giờ, khi nhìn về tương lai, tất cả chúng ta chắc chắn sẽ vô cùng chờ đợi để xem những người được đề cử và đoạt giải CFDA năm nay sẽ nâng cao tiêu chuẩn cho năm tới và tiếp tục đẩy mạnh giới hạn của sự đổi mới trong thời trang như thế nào.

