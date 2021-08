Cuộc đua thời trang không gian vũ trụ đang quay trở lại sau nửa thập kỷ?

Thứ Năm, ngày 12/08/2021 08:42 AM (GMT+7)

Trong suốt những năm 1950, vào thời kì bùng nổ không gian và vũ trụ, quần áo là thử nghiệm và mang tính tương lai, ngày càng đóng vai trò quan trọng trong kỷ nguyên mới.

Trong suốt những năm 1950, Cuộc đua Không gian bắt đầu với việc Liên Xô phóng vệ tinh Sputnik vào không gian, một vệ tinh quay quanh quỹ đạo trong ba tuần, trong khi Hoa Kỳ phóng Apollo 11 lên mặt trăng. Trong thời kì bùng nổ không gian và vũ trụ này, quần áo trở nên thử nghiệm và mang tính tương lai, ngày càng đóng vai trò quan trọng trong kỷ nguyên mới.

Tầm quan trọng của việc khám phá không gian vẫn tồn tại kể từ cuộc cách mạng đầu tiên cách đây 60 năm, nhưng đến năm 2021 đang mở ra triển vọng về du lịch vũ trụ, điều đang cho thấy một Kỷ nguyên Không gian 2.0 đang diễn ra. Trong vòng tháng trước, Richard Branson đã lần đầu cất cánh vào không gian trong con tàu vũ trụ của công ty do ông tạo ra, trong khi Giám đốc điều hành của Amazon, Jeff Bezos, cũng bắt đầu với sứ mệnh tương tự ngay sau đó, cả hai đều sẵn sàng mở ra định nghĩa mới về ngành hàng không vũ trụ. Với một kỷ nguyên đổi mới không gian trước mắt, liệu thời trang có đi vào một chiều không gian khác một lần nữa không? Chúng ta hãy cùng xem xét lịch sử của thời trang Space Age và nơi nó có thể phát triển từ đây.

Thời trang không gian vũ trụ là một tấm gương phản chiếu phong trào khám phá vũ trụ của thế kỷ 20. Vào thời điểm đó, bộ quần áo phi hành gia rất nặng và cồng kềnh, được chế tạo với các biện pháp an toàn và tiện ích không gian. Khía cạnh này có thể được tìm thấy trong thời trang không gian vũ trụ, đặc biệt là khi nói đến các vật liệu độc đáo và tính thẩm mỹ kim loại. Tuy nhiên, bức tranh lớn hơn đã ghi lại một phong trào tiên phong vượt ra khỏi thế giới này theo đúng nghĩa đen.

Một nhóm các nhà thiết kế bao gồm Pierre Cardin, Paco Rabanne, André Courrèges đã đi tiên phong trong kiểu dáng rộng rãi của thời trang và ảnh hưởng nặng nề đến cách thời trang đi theo những khám phá mới nhất của thế giới. Các thiết kế của Cardin là những bộ đồng phục vũ trụ kỳ lạ xoay quanh những đường cắt ngắn có chiều dài nhỏ được kết hợp bởi những đôi bốt cao đến đùi và găng tay và được làm từ vải vinyl và vải kim loại; Những chiếc váy dây xích của Rabanne có nhiều hình thức từ có mũ trùm đầu và có tay chuông đến kiểu dáng slip cổ điển và thậm chí là những sáng tạo hình bulbous, nhiều chiều; và và các đường viền do Courrèges xây dựng đã hợp nhất với sự ưu ái của ông đối với các vật liệu độc đáo như PVC (polyvinyl clorua), nhựa và kim loại.

Cũng trong số đó có Giancarlo Zannata, nhà thiết kế từng vô địch "Moon Boot"; được mô phỏng theo các công nghệ du hành vũ trụ có trên bộ quần áo vũ trụ Apollo 11, Zannata đã biến bộ đồng phục thành một đôi giày thời trang nhưng tiện dụng. Nó tăng vọt trong thời đại vũ trụ và tiếp tục lưu hành qua các thương hiệu xa xỉ ngày nay bao gồm Fendi, Dior, Prada, Moschino và Ana Sui và trong vòng tròn phong cách người nổi tiếng.

Khí thế cạnh tranh xung quanh không gian đang rất phấn khích và tất nhiên thời trang phải có một cú hích vào nó. Nhưng trong khi thời trang phản ánh cuộc cách mạng nổi tiếng đang diễn ra (một cuộc cách mạng không thể bỏ qua bởi bất cứ ai, nhà thiết kế hay không), nó báo hiệu thái độ độc lập tự do tuân thủ - sự giải phóng những năm 1960 có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi, ở trên và dưới mặt đất.

Mary Quant, một nhà thiết kế người Anh của phong trào mod, đã đi tiên phong trong việc biến chiếc váy mini trở thành trang phục gắn liền với các bộ phim khoa học viễn tưởng trong khi Rudi Gernriech đã phá vỡ ranh giới với quần áo unisex và những thiết kế không gian của mình.

Ở những nơi khác, thời trang vũ trụ đã thể hiện mình trên màn ảnh rộng, đặc biệt là khi nói đến các thiết kế trang phục. Đã có tên tuổi trong lĩnh vực này, Rabanne đã đưa kỹ năng trên sàn diễn thời trang của mình lên màn bạc khi đồng thiết kế tủ quần áo cho bộ phim khoa học viễn tưởng Barbarella năm 1968.

Cùng với nhà thiết kế trang phục người Pháp Jacques Fonteray, các sáng tạo trong tủ quần áo của bộ phim đã mang một hào quang "cô gái thiên hà". Trang phục của nhân vật chính (do Jane Fonda mặc) chủ yếu bao gồm áo lót bằng kim loại được điều chỉnh với một chiếc áo choàng nhỏ nhắn và nhiều loại áo liền quần (đính kết, buộc dây hoặc xếp lớp với một chiếc áo lót bằng nhựa cứng) kết hợp với đôi bốt go-go phối hợp.

Niềm đam mê với thời trang không gian vũ trụ trên khắp thế giới khác chưa bao giờ chết, thường xuyên quay trở lại thế giới thời trang. Đến những năm 80 và 90, các nhà thiết kế như Thierry Mugler và Alexander McQueen cho Givenchy đã đưa không gian vào các bộ sưu tập Thu / Đông 1979 và 1999 của họ. Mặc dù cách nhau 20 năm trong lịch sử thời trang, cả Mugler và McQueen đều giám tuyển các bộ sưu tập cyborg thử nghiệm.

Những chiếc váy dây xích của Rabanne lại nổi lên như một món đồ chủ yếu trong bữa tiệc vào những năm 90, được mặc bởi các người mẫu là Kate Moss và Naomi Campbell, cho những người nổi tiếng những năm 2000 như Hilton, và một lần nữa được mặc bởi Bella Hadid trong những năm gần đây.

Trên sàn diễn thời trang, các bộ sưu tập và các màn trình diễn hàng đầu cũng đã xen vào phong cách không gian vũ trụ. Bộ sưu tập Xuân/Hè 2007 của Hussein Chalayan đã đưa các người mẫu UFO xuống sàn diễn. Theo cùng một chủ đề, Karl Lagerfeld đã tạo ra một tên lửa Chanel ở giữa Grand Palais khi các người mẫu bước đi trên sàn catwalk như thể các phi hành gia mặc áo tuýt của thiên hà Chanel cho buổi trình diễn Chanel Thu/Đông Haute Couture 2017. Gần đây hơn, buổi ra mắt của Virgil Abloh cho Louis Vuitton đã chứng kiến ​​một người mẫu khoác trên mình chiếc áo choàng ánh kim giống như một nhà thám hiểm không gian của thế kỷ 21.

Thời trang cũng đã đưa mình ra ngoài không gian thông qua các chiến dịch. Hãy xem chiến dịch Thu/Đông 2017 "Gucci and Beyond" của Alessandro Michele. Không nằm ngoài dự đoán về phong cách psychedelic thông thường của Michele, chiến dịch đã kết hợp tâm lý ăn mặc của những năm 70 của nhà mốt như hoa sặc sỡ, váy praire, veston và nhiều thứ khác với thẩm mỹ khoa học viễn tưởng những năm 1950 và 1960 với một phần được lấy cảm hứng từ Star Trek.

Nhiệm vụ của Branson và Bezos, kết hợp với gu thẩm mỹ du lịch gần đây đã chiếm lĩnh thời trang, đã khiến chúng ta đặt câu hỏi: thời trang sẽ ứng phó như thế nào với chuyến du lịch cuối tuần lên quỹ đạo và các nhà thiết kế đã sẵn sàng giải quyết cuộc phiêu lưu mới của xã hội vào không gian chưa?

Có thể các thiết kế mới cho bộ quần áo vũ trụ là dấu hiệu cho thấy hướng đi của nó. Năm ngoái, Elon Musk và NASA đã hợp tác trên SpaceX Spacesuits, một bộ sưu tập các bộ đồ công nghệ vừa vặn, kiểu dáng đẹp và chức năng. Đồng phục phi hành gia chắc chắn phù hợp để trở thành anh chị em hiện đại của những bộ đồ trong quá khứ. Branson và phi hành đoàn của ông đã mặc những bộ quần áo màu xanh và vàng hoàng gia nhỏ gọn do Under Armour sản xuất có lớp chống thấm máu, các chi tiết được cá nhân hóa và thậm chí là một chiếc túi nôn. Trong khi đó, Bezos và nhóm của ông mặc một bộ đồ hơi cũ kỹ hơn với màu xanh sáng và được may thêm lá quốc kỳ.

Và tất nhiên những cuộc hợp tác với chủ đề không gian vũ trụ hiếm khi diễn ra trong một lần trăng xanh. Vào mùa Thu/Đông năm 2021, Balenciaga đã hợp tác với NASA trong một bộ sưu tập chủ đề vũ trụ và nhà mốt Pháp. Nhưng liệu công nghệ có nhường chỗ cho các nhà thiết kế bắt tay vào lĩnh vực thời trang không gian? Có lẽ những chiếc áo khoác tiện dụng được trang bị khóa an toàn không gian hoặc thấu kính sang trọng để chặn các tia phổ quát sẽ là sự cường điệu mới.

Vâng, thời trang đang trải qua một chút bùng nổ từ quá khứ, như đã thấy với việc Y2K nắm bắt được các xu hướng và nỗi ám ảnh của những người nổi tiếng với kiểu dáng lưu trữ trên thảm đỏ. Kỳ nghỉ vũ trụ có thể sẽ sớm được đưa vào kế hoạch của chúng ta và các nhà thiết kế cũng như những người mê thời trang, hãy sẵn sàng cho việc cất cánh.

