Blackpink và sự thay đổi phong cách theo năm tháng

Blackpink ra mắt lần đầu tiên vào năm 2016 với 4 thành viên nòng cốt: Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa.

Nhóm đã phát hành đĩa đơn đầu tiên "Whistle" và "Boombayah" thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc của Hàn Quốc và bảng xếp hạng Billboard World Digital Song trong tháng đầu tiên. Thành công của nhóm tiếp tục phát triển trên phạm vi quốc tế vào năm 2018 với ca khúc hit "Ddu-Du Ddu-Du."

Ngoài âm nhạc, nhóm còn tham gia nhiều vào lĩnh vực thời trang với kiểu dáng sắc sảo và sang trọng. Mỗi thành viên đều là đại sứ cho các thương hiệu cao cấp tương ứng Celine, Saint Laurent, Chanel và Dior. Từ việc Jennie nhận được danh hiệu Human Chanel, ánh hào quang sang trọng của Jisoo trong các chiến dịch của Dior, phong cách sắc sảo của Lisa tại các buổi trình diễn của Celine, và kiểu dáng dễ dàng của Rosé trên thảm đỏ, các cô gái Blackpink đều là những thế lực trong cả lĩnh vực thời trang và âm nhạc.

Gần đây, nhóm đã trở lại với album mới nhất Born Pink gồm các đĩa đơn ăn khách như "Pink Venom" và "Shut Down." Phong cách trở lại mới nhất của họ bao gồm các yếu tố của hip hop và sự hồi sinh của Y2K với sự pha trộn của thời trang truyền thống của Hàn Quốc. Chúng ta cùng nhìn lại quá trình phát triển phong cách của nhóm từ thảm đỏ đầu tiên đến ngày hôm nay.

Tháng 11 năm 2016: Blackpink tại Melon Music Awards.

Tháng 1 năm 2017: Blackpink tại Golden Disc Awards.

Tháng 2 năm 2017: Blackpink tại Gaon Chart Awards.

Tháng 12 năm 2017: Blackpink tại SBS Gayo Dajeon.

Tháng 7 năm 2018: Blackpink tại sự kiện khai trương Waterbomb trên đảo Sprite.

Tháng 12 năm 2018: Blackpink tham dự Gayo Daejeon.

Tháng 4 năm 2019: Blackpink tham dự Coachella.

Tháng 4 năm 2019: Blackpink trên chương trình truyền hình 'Late Show with James Corden.'

Tháng 6 năm 2020: Blackpink trong video âm nhạc "How You Like That" với phong cách hanbok truyền thống của Hàn Quốc.

Tháng 8 năm 2022: Blackpink trên thảm đỏ MTV VMAs.

Tháng 8 năm 2022: Blackpink biểu diễn tại MTV VMAs.

Tháng 9 năm 2022: Blackpink biểu diễn "Shut Down" trên chương trình truyền hình 'Jimmy Kimmel Live'

