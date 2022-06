Bí mật phục sức quý phái của Nữ hoàng Anh Elizabeth trong đại lễ Bạch kim

Thứ Ba, ngày 07/06/2022 08:20 AM (GMT+7) Chia sẻ

Nữ hoàng Elizabeth sắp trở thành Quốc vương Anh đầu tiên kỷ niệm Năm thánh Bạch kim sau 70 năm trên ngai vàng.

Với tư cách là vị Vua trị vì lâu nhất cho đến nay, các lễ kỷ niệm bắt đầu từ hôm nay tại Vương quốc Anh khi mọi người tham gia để tôn vinh Nữ hoàng trên các đường phố của London bên ngoài Cung điện Buckingham. Cuộc diễu hành Trooping the Colour bắt đầu một ngày cuối tuần đầy ắp những lễ kỷ niệm khi Nữ hoàng bước ra vị trí ban công mang tính biểu tượng để vẫy chào đám đông.

Mặc một chiếc váy len và áo khoác màu xanh da trời của Charmelaine được trang trí bằng ngọc trai và đường viền diamante qua đường viền cổ áo và chảy xuống phía trước. Bộ quần áo cổ điển được kết hợp với một chiếc mũ phù hợp và găng tay trắng. Bộ quần áo được thiết kế bởi Angela Kelly, một nhà thiết kế và thợ may người Anh, người từ lâu đã được Nữ hoàng tin tưởng. Cô giữ chức vụ chính thức là trợ lý, cố vấn và người quản lý cá nhân cho Nữ hoàng.

Nữ hoàng đã mặc bộ đồ tương tự để lên bức hình chân dung hàng năm của bà đã được ra mắt công chúng ngày hôm qua. Nữ hoàng đeo bộ trang sức đẹp nhất của mình bao gồm bông tai và vòng cổ bằng ngọc trai, cùng với Trâm cài áo của Lữ đoàn Vệ binh nạm kim cương của bà. Luôn tuân theo truyền thống, Nữ hoàng đã đeo trâm cài trong mỗi buổi lễ Trooping the Colour kể từ năm 1987. Đó là năm mà nữ hoàng không mặc đồng phục chính thức của mình tới sự kiện này.

Chiếc trâm này tượng trưng cho khoảng thời gian mà bà hoạt động trong quân ngũ. Nó cũng là một vật gia truyền của hoàng gia và đã tồn tại hơn một thế kỷ. Thường được để dành cho những dịp đặc biệt nhất, The Brigade of Guards Brooch ban đầu được tạo ra cho bà của Nữ hoàng, Nữ hoàng Mary. Nó kết hợp năm biểu tượng của năm trung đoàn của quân đội Anh và khối thịnh vượng chung, tất cả được bao bọc trong một khung hình bầu dục bao quanh bởi cụm từ tiếng Latinh Quinque Juncta In Uno, dịch theo tiếng Anh là "Năm hợp làm một."

Nguồn: http://danviet.vn/bi-mat-phuc-suc-quy-phai-cua-nu-hoang-anh-elizabeth-trong-dai-le-bach-kim-5020...Nguồn: http://danviet.vn/bi-mat-phuc-suc-quy-phai-cua-nu-hoang-anh-elizabeth-trong-dai-le-bach-kim-5020227682122859.htm