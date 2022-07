Angelina Jolie sành điệu với chiếc túi cỡ lớn đang hot trend

Rất hiếm khi Angelina Jolie xuất hiện bên ngoài thảm đỏ và các sự kiện trang trọng.

Nữ diễn viên đã được bắt gặp trên đường phố Rome, cùng với một trong những cô con gái Zahara, với một trong những phụ kiện được thèm muốn nhất trong mùa: chiếc túi Icare Maxi Shopping Bag của Saint Laurent.

Ngôi sao của The Who Wish Me Dead đi dạo trên đường phố Rome, Ý trong một bộ quần áo mùa hè thoáng mát. Kiểu dáng bao gồm áo sơ mi trắng, quần trắng rộng và dép Valentino Garavani màu nâu với các chi tiết vàng có biểu tượng của thương hiệu. Cô đeo hai chiếc vòng cổ đính kim cương và ngọc trai bằng vàng tinh xảo, những chiếc đinh tán kim cương lớn và kính râm Valentino màu đen. Con gái cô, Zahara có kiểu dáng giản dị với chiếc áo sơ mi đen buộc ở phía trước, váy đen trắng dài với họa tiết ba lỗ và giày thể thao Converse đen. Zahara đeo khẩu trang và đeo phụ kiện với hoa tai vòng bạc lớn.

Chiếc túi Icare Maxi Shopping Bag của Saint Laurent đã trở thành tâm điểm cho phong cách đường phố mùa hè mát mẻ của Jolie khi cô cùng con gái Zahara, 17 tuổi đi mua sắm trên đường phố Rome. Chiếc túi da cừu đen chần bông với phần cứng bằng đồng và logo YSL khổng lồ ở mặt trước đã được phát hiện trên vai những nhân vật nổi tiếng nhất năm nay — bao gồm Hailey Bieber và Zoë Kravitz, những người đã đóng vai chính trong một chiến dịch cho thương hiệu.

Không chỉ là một biểu tượng phong cách, Jolie còn được biết đến với những hoạt động tích cực và từ thiện, cô đã dành cả cuộc đời mình để giúp những người tị nạn tìm thấy không gian an toàn. Nữ diễn viên đã làm việc với vô số tổ chức bao gồm Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn và đồng khởi xướng Sáng kiến ​​Ngăn chặn Bạo lực Tình dục trong Xung đột.

