Alessandro Michele hướng tới các chòm sao với bộ sưu tập Cosmogonie của Gucci

Alessandro Michele đã vươn tới những vì sao cho bộ sưu tập Cruise 2023 mang tên Cosmogonie của Gucci. Chương trình lấy cảm hứng từ các chòm sao, dù theo nghĩa đen hay nghĩa trừu tượng.

Đối với Giám đốc Sáng tạo Alessandro Michele, các chòm sao đại diện cho một mạng lưới các ý tưởng tươi sáng, rực rỡ được kết nối để tạo thành một tổng thể đáng ngạc nhiên. Chúng là những mảnh vỡ liên kết với nhau trong vũ trụ của chúng ta, nằm rải rác dường như ngẫu nhiên trên bầu trời đêm nhưng lại mang đầy ý nghĩa bởi những người nhìn thấy giấc mơ đã say mê chúng trong nhiều thế kỷ. Sân khấu của chương trình được trang hoàng với các ngôi sao và hình ảnh bản đồ cổ được chiếu trong chương trình, các khách mời có các ngôi sao được đặt trong tên của họ, sàn catwalk được làm trông giống như lớp vỏ mặt trăng và nhạc nền của chương trình có các bản ghi âm từ tàu Apollo 11 hạ cánh lên mặt trăng trong khi 101 kiểu dáng đa dạng của bộ sưu tập được ra mắt xung quang sàn catwalk hình tròn.

Theo Michele, buổi biểu diễn có ý nghĩa là "một lời ca ngợi" mang lại năng lượng và sự sống cho địa điểm lịch sử của nó: Castel del Monte của Ý, một lâu đài thế kỷ 13 ở vùng nông thôn của Puglia do Frederick II ủy quyền. Thiết kế của lâu đài là một song song khác với chủ đề bao quát về chòm sao và sự kết nối. Tòa nhà hình bát giác có đầy đủ các bộ phận và phần nào đó liên quan đến số tám. Giống như trong các thiết kế của Michele, sự lặp lại là một cách để mang lại ý nghĩa cho một chi tiết trần tục khác. Bạn càng nhìn thấy điều gì đó, bạn càng cảm thấy nó có ý nghĩa sâu sắc hơn những gì bạn phỏng đoán ban đầu. Đó là trải nghiệm khi xem buổi trình diễn Gucci Cosmogonie, dưới ánh trăng, chỉ một ngày sau nguyệt thực.

Một số kiểu dáng mang hơi hướng cổ điển rõ rệt, với các chi tiết như chiếc áo len dệt kim color blocking, có tông màu bắt đầu từ những năm 80 và cổ áo xù trên những chiếc váy tuyệt đẹp mang tính chất lịch sử hơn. Michele sử dụng các họa tiết motif một vòng xoáy lớn gồm các sọc không khác gì hình dạng xoắn ốc của thiên hà; lớp vải lung linh lấp lánh như chính những vì sao; những chiếc váy tuyệt đối tôn lên cơ thể và đôi khi để lộ những chiếc váy giả kín đáo. Tuy nhiên, xu hướng tổng thể là sự rối loạn, với kiểu dáng khác biệt như các thiên hà của chúng trước chòm sao. Khán giả sẽ phải tự theo dõi và phát hiện các đường dẫn Cosmogonie vào sự gắn kết. Một cách là tập trung vào sự hùng vĩ của nhiều kiểu dáng. Khép lại chương trình là bộ áo dài nhung màu tím khó quên, được đính điểm vàng lấp lánh. Kết hợp với đôi giày cao gót đính ren và găng tay xanh ánh kim, diện mạo là một minh chứng tuyệt vời về cách Michele biến điều bất ngờ thành siêu việt. Những điểm nổi bật khác bao gồm một chiếc váy lông vũ được đính những viên ngọc xanh khổng lồ, một chiếc áo khoác màu đỏ chần bông có viền dài đến đầu gối và một loạt quần, áo vest và áo liền quần có hoa văn trông giống như áo khoác có thể mặc được nhờ bao gồm các họa tiết vương giả như vương miện và sư tử.

Luôn là điểm nhấn của một buổi trình diễn Gucci, những phụ kiện được trưng bày trong Cosmogonie đặc biệt xứng đáng. Giày bốt đấu sĩ được biến tấu bằng quai dày hơn và đế nhiều màu sắc. Những đôi bốt cao quá đầu gối được trang điểm với dây buộc, dù là màu xám nhẹ nhàng hay màu đen. Trong khi đó, túi xách có nhiều kiểu hoàn thiện khác nhau. Hình in cheetah và chữ lồng cổ điển của Gucci có vẻ bị vượt trội bởi túi gỗ và clutch họa tiết chữ V - tất cả đều được để hở vừa đủ để lộ ra các sản phẩm làm đẹp của Gucci nằm gọn bên trong. Găng tay đầy màu sắc, mũ hai tông màu có vành mềm, mũ nồi có dây treo khuôn mặt và vô số kính râm màu đã làm nổi bật phong cách tinh tế của chương trình.

Michele tiết lộ trong ghi chú của chương trình rằng triết gia Walter Benjamin, một nhà sưu tập các câu danh ngôn, là người có ảnh hưởng quan trọng đến sự hình thành của Cosmogonie. Benjamin và nhà triết học đồng nghiệp Hannah Arendt, một người bạn lâu năm của ông, đã gặp nhau ở Paris vào những năm 1930. Cả hai đều là những trí thức Do Thái chạy trốn khỏi Đức, gắn bó với nhau bởi sự sáng chói của họ cũng như quá trình lưu vong chung của họ. Trong khi Arendt tìm cách trốn đến New York, Benjamin bị chặn lại ở biên giới Pháp-Tây Ban Nha và tự kết liễu đời mình. Ông đã cố gắng vận chuyển một số thư viện danh ngôn và ý tưởng của mình đến nơi an toàn, nhưng bị mất phần lớn khi Gestapo đột kích vào căn hộ ở Paris. Nếu không có kho tài liệu tham khảo và suy ngẫm của mình, Arendt đã đặt ra trong một bài luận năm 1968, làm thế nào để ông tiếp tục sống? Michele thừa nhận món nợ của mình với Benjamin vì đã đưa ra ý tưởng về 'các chòm sao' theo nghĩa triết học, một cách để kéo ý nghĩa ra khỏi sự hỗn loạn, liên quan đến những thứ dường như không liên quan. Cosmogonie là một sự tôn vinh cảm động đối với các di sản của Benjamin và Arendt. Trong một đêm đẹp trời ở Ý, Michele đã chứng tỏ mình là một đệ tử xứng đáng của tư tưởng các chòm sao bằng một buổi trình diễn thời trang không chỉ đơn thuần là một màn trình diễn của các vì sao.

