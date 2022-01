Ngoài CSGT, lực lượng khác có quyền dừng xe người đi đường?

Thứ Hai, ngày 03/01/2022 08:00 AM (GMT+7)

(PLO)- Ngoài CSGT, các lực lượng khác cũng có quyền được dừng xe người đi đường như thanh tra giao thông, lực lượng cảnh sát khác.

Theo quy định hiện hành, ngoài CSGT các lực lượng khác cũng có quyền được dừng xe người đi đường.

Cụ thể, theo Điều 37 khoản 3 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định, CSGT là lực lượng có nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông; hướng dẫn, bắt buộc người tham gia giao thông chấp hành quy tắc giao thông.

Khi có tình huống gây ách tắc giao thông hoặc có yêu cầu cần thiết khác về bảo đảm an ninh, trật tự được tạm thời đình chỉ đi lại ở một số đoạn đường nhất định, phân lại luồng, phân lại tuyến và nơi tạm dừng xe, đỗ xe.

Ngoài CSGT, các lực lượng khác cũng có quyền dừng xe người đi đường. Ảnh: LÊ THOA

Còn tại khoản 3 Điều 87 Luật Giao thông đường bộ 2008, giao Chính phủ quy định việc huy động các lực lượng cảnh sát khác và công an xã phối hợp với CSGT đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong trường hợp cần thiết.

Theo đó, quy định tại Điều 4 Thông tư 47/2011 của Bộ Công an, lực lượng cảnh sát khác bao gồm: Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát bảo vệ, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội, Công an phụ trách xã, Công an phường

Cụ thể hơn, những trường hợp cần huy động các lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã phối hợp với CSGT đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ được quy định tại Điều 4 Nghị định 27/2010 như sau:

- Khi diễn ra các ngày lễ kỷ niệm; sự kiện chính trị - xã hội; hoạt động văn hóa, thể thao lớn của Nhà nước và địa phương.

- Các đợt cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông theo chỉ đạo.

- Khi tình hình vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông có diễn biến phức tạp.

- Trường hợp khác mà trật tự, an toàn giao thông đường bộ gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, lực lượng khác có thẩm quyền dừng phương tiện giao thông chính là thanh tra giao thông. Nhiệm chính của lực lượng này là bảo vệ các công trình giao thông.

Vì vậy, nếu trong trường hợp một phương tiện lưu thông có thể gây hư hỏng, thiệt hại cho các công trình giao thông đường bộ thì thanh tra giao thông có thể dừng phương tiện để xử lý (Điều 15 Thông tư 02/2014 của Bộ GTVT).

Ngoài ra, theo quy định hiện hành, pháp luật không có quy định về việc các lực lượng như quản lý thị trường,... được phép dừng phương tiện và xử phạt vi phạm giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, nếu hành vi của người tham gia giao thông vi phạm những quy định thuộc lĩnh vực của họ quản lý thì họ được phép dừng phương tiện và tiến hành xử lý vi phạm lĩnh vực đó.

Hiện nay, tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM còn có Lực lượng 141, lực lượng 363. Những lực lượng này là những tổ công tác liên ngành gồm: CSGT, cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tình hình an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trong địa bàn. Lực lượng này được trang bị công cụ hỗ trợ, sử dụng biện pháp công khai kết hợp hóa trang để kiểm tra, xử lý các đối tượng nghi vấn, vi phạm tại các tuyến phố, nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Nguồn: https://plo.vn/xe-lai/tu-van-luat/ngoai-csgt-luc-luong-khac-co-quyen-dung-xe-nguoi-di-duong-1036418.html