Bộ Công an đề xuất người lái xe Winner, Exciter phải có bằng A

Thứ Hai, ngày 29/06/2020 10:00 AM (GMT+7)

Nếu dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ được thông qua thì người điều khiển xe trên 125 cc phải thi bằng lái hạng A.

Trong dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đề xuất rất nhiều quy định mới về giấy phép lái xe (GPLX).

Theo đó, Bộ Công an chia GPLX thành 17 hạng thay vì 13 hạng như hiện nay. Nếu dự luật được thông qua thì các hạng GPLX mới bao gồm A0, A1, A, B1, B2, B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DE.

Đáng chú ý trong phương án đề xuất này đối với GPLX hạng A1 chỉ được điều khiển xe từ 125 cc trở xuống (thay vì dưới 175 cc như trước đây). Còn GPLX hạng A sẽ dành cho xe mô tô, xe gắn máy trên 125 cc. Như vậy, đối với người điều khiển xe trên 125 cc thì phải thi GPLX bằng A.

Điều này đồng nghĩa với việc người điều khiển các loại xe như Yamaha Exciter, Honda Winner, Suzuki Raider sẽ phải thi bằng lái hạng A, có tác dụng tương tự bằng A2 cũ.

Hiện nay, Yamaha Exciter đang được bán ra với 4 phiên bản đều được thiết kế 150 cc. Tương tự như với đối thủ của mình, Honda Winner có dung tích xylanh là 149,1 cc và Suzuki Raider với 150 cc.

Ngoài ra, nếu dự luật được thông qua, GPLX hạng A0 được quy định sẽ cấp cho người lái xe gắn máy (kể cả xe máy điện) có dung tích xylanh dưới 50 cc hoặc có công suất động cơ điện không vượt quá 4 kW. Đồng thời người điều khiển loại phương tiện này phải đủ 16 tuổi trở lên.

