Nhận định tỷ số phạt góc Anh vs Argentina (2h00 ngày 16/7, Vòng bán kết World Cup 2026): Đội nào áp đảo?

Nhận định tỷ số phạt góc Anh vs Argentina

Anh giành quyền vào bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng 2-1 trước Na Uy trong hiệp phụ, với Jude Bellingham ghi cả hai bàn. Trong khi đó, Argentina cũng phải thi đấu 120 phút mới đánh bại Thụy Sĩ 3-1. Việc cùng tiêu hao nhiều thể lực ở vòng tứ kết có thể khiến hai đội hạn chế những pha đột phá trực diện, thay vào đó lựa chọn phương án đưa bóng ra biên và thực hiện nhiều quả tạt.

Lợi thế của Anh nằm ở khả năng kéo giãn hàng phòng ngự đối phương. Khi gặp một Argentina có xu hướng giữ cự ly đội hình chặt chẽ ở trung lộ, “Tam Sư” nhiều khả năng sẽ luân chuyển bóng sang hai hành lang cánh, tận dụng tốc độ của các cầu thủ chạy biên và khả năng dâng cao của hậu vệ.

Ảnh minh họa.

Những pha căng ngang, tạt bóng hoặc dứt điểm bị hậu vệ Argentina cản phá có thể giúp Anh gia tăng đáng kể số lượng phạt góc. Đội bóng của HLV Thomas Tuchel cũng sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng không chiến tốt nên hoàn toàn có thể chủ động gây sức ép bằng bóng bổng, đặc biệt trong những thời điểm trận đấu rơi vào thế bế tắc.

Khi Anh đẩy cao đội hình, Argentina có thể phải bố trí đông cầu thủ bảo vệ khu vực cấm địa. Việc thường xuyên bị đặt trong trạng thái phòng ngự sẽ khiến các hậu vệ Nam Mỹ ưu tiên phá bóng an toàn ra ngoài đường biên ngang, thay vì cố gắng phối hợp thoát pressing. Đây là điều kiện thuận lợi để “Tam sư” tích lũy phạt góc.

Argentina vẫn đủ khả năng đóng góp đáng kể vào tổng số góc của trận đấu. Trong chiến thắng trước Thụy Sĩ, bàn mở tỷ số của Alexis Mac Allister đến từ một pha đánh đầu sau quả phạt góc do Lionel Messi thực hiện. Khả năng giữ bóng, tạo đột biến và buộc đối phương lùi sâu của Argentina có thể giúp họ kiếm được khoảng 4-5 quả góc.

Dù vậy, xét về cấu trúc tấn công, Anh có xu hướng sử dụng chiều rộng sân thường xuyên hơn. Nếu Argentina nhập cuộc thận trọng và tập trung bảo vệ trung lộ, đội tuyển Anh có thể chiếm ưu thế về số pha tấn công biên, số quả tạt và những tình huống bóng bị cản ra ngoài.

Kịch bản hợp lý là Anh được hưởng khoảng 6-7 quả phạt góc, còn Argentina có 4-5 quả.

Đội hình dự kiến Anh vs Argentina:

Anh: Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane

Argentina: E.Martinez; Molina, Romero, L.Martinez, Tagliafico; Mac Allister, Enzo Fernandez, Paredes, De Paul; Messi, Alvarez

Dự đoán: Anh được hưởng nhiều phạt góc hơn. Trận đấu có trên 10 quả phạt góc.