Đội bóng đặc biệt đại diện cho Việt Nam dự World Cup

Thứ Tư, ngày 13/06/2018 00:04 AM (GMT+7)

World Cup 2018 Sự kiện:

World Cup 2018 quy tụ 32 đội tuyển tham dự nhưng Việt Nam cũng sẽ có một đại diện đặc biệt góp mặt ở Nga mùa hè này.

World Cup 2018 sắp khởi tranh và bên cạnh 32 đội tuyển đã giành vé vào vòng chung kết tại Nga, cũng có những đội bóng đặc biệt khác được mời tham dự các sự kiện bên lề. Một trong những đội bóng như thế sẽ đại diện cho Việt Nam: 4 cô cậu bé đại diện cho dự án Bóng đá Cộng đồng tại Việt Nam (Football For All In Vietnam).

4 bạn trẻ đại diện cho Việt Nam dự Lễ hội Bóng đá Hi vọng ở World Cup 2018. Ảnh: FFAV

Các em sẽ tham dự Lễ hội Bóng đá Hi vọng, một sự kiện chính thức của World Cup 2018 được FIFA tổ chức từ 25/6 đến 5/7. Ngoài tham gia các buổi tập bóng đá, các em còn tham gia các buổi học tiếng Anh, trao đổi văn hóa cũng như biểu diễn văn nghệ trong Đêm giao lưu văn hóa của Lễ hội.

4 bạn đến từ trung tâm bảo trợ trẻ em Xuân Phú (Huế) cùng với anh Lê Quang Hiếu, người đứng đầu dự án, đã và đang nỗ lực tập luyện bóng đá và văn nghệ để chuẩn bị cho chuyến thăm nước Nga xa xôi. Hà Danh Dự, Đoàn Thị Hường, Trần Đình Hoàng, Trương Thị Ngọc Ánh đều có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ và phải lang thang kiếm sống, nhưng giờ các em sẽ có vinh dự đại diện cho Việt Nam tại World Cup 2018 .