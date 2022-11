World Cup 2022 và chuyện của những phút bù giờ

Khán giả có cơ hội trúng thưởng trận tuyển Việt Nam – Dortmund Khán giả có cơ hội trở thành người may mắn và nhận quà với tổng giá trị lên tới hơn 150 triệu đồng khi đến sân Mỹ Đình theo dõi trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Dortmund vào lúc 19h00 ngày 30/11. Theo đó, dựa trên mã số vé của từng khán giả, Ban tổ chức bốc thăm tìm ra những người may mắn để nhận những phần quà giá trị đến từ nhà tài trợ K-Elec. Cụ thể, khán giả may mắn nhất được trao giải nhất là một chiếc tivi 65 inch trị giá 22,9 triệu đồng. 5 khán giả may mắn tiếp theo giành giải nhì là một chiếc tivi 50 inch trị giá 14,9 triệu đồng. Ban tổ chức cũng trao 5 giải ba là một chiếc tivi 43 inch trị giá 11,9 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức còn dành 200 phần quà tặng khán giả là bộ khăn và áo cổ vũ trị giá 400.000 đồng. Ngoài ra, từ ngày 22/11, khán giả mua vé bằng hình thức truyền thống (đặt tại sân vận động Hàng Đẫy và trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) và thực hiện thanh toán thông qua việc quét mã QR cũng sẽ được giảm 28% giá vé, tối đa 2 triệu đồng. Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 23/11. Toàn đội sẽ có khoảng 1 tuần để tập luyện chiến thuật trước khi có trận giao hữu với Dortmund vào ngày 30/11 tới.