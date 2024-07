Tỷ giá USD hôm nay 7/7: Đồng USD trên thị trường tự do hạ nhiệt

Hiện, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm là 24.246 VND/USD, giảm thêm 5 đồng so với mức niêm yết hôm qua.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 23.400 - 25.450 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 25.208 – 25.263 VND/USD, còn giá bán ra hiện đều ở mức 25.458 VND/USD tại tất cả ngân hàng.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 25.700 - 25.800 VND/USD.

Giá USD trên thị trường tự do có xu hướng "hạ nhiệt". So với mức đỉnh hơn 26.000 đồng/USD đạt được hồi cuối tuần trước, giá USD tự do đã giảm khoảng 200 đồng, tức giảm khoảng 0,8% chỉ trong 1 tuần.

Đồng USD giảm trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, USD Index đạt 104,88, giảm 0,24% vào lúc 6h49 ngày 6/7 theo giờ Việt Nam.

Báo cáo do Bộ Lao động Mỹ vừa công bố cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đã một lần nữa tạo thêm nhiều việc làm hơn so với dự kiến, dù tỷ lệ thất nghiệp vẫn tăng.

Theo báo cáo, Mỹ có thêm 206.000 việc làm trong tháng 6, tốt hơn mức dự báo 200.000 của các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát. Mức tăng việc làm trong tháng 5 được điều chỉnh giảm từ 272.000 xuống 218.000.

Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp của tháng 6 bất ngờ tăng lên 4,1%, chạm mức cao nhất kể từ tháng 10/2021. Các nhà kinh tế dự đoán thước đo này sẽ giữ nguyên ở mức 4% của tháng 5.

Báo cáo việc làm mới là một dấu hiệu mâu thuẫn đối với các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Ngân hàng trung ương quyền lực này sẽ tổ chức họp chính sách tiếp theo vào cuối tháng 7.

Lãi suất quỹ liên bang hiện đang nằm trong phạm vi 5,25 - 5,5%, mức cao nhất trong gần 23 năm. Lần cuối cùng Fed tăng lãi suất trong chu kỳ hiện tại là vào tháng 7 năm ngoái.

Chia sẻ với CNBC, ông Robert Frick, nhà kinh tế cấp cao tại Navy Federal Credit Union, cho hay: “Thị trường lao động không rạn nứt đến mức Fed buộc phải vội vàng giải cứu bằng cách hạ lãi suất.

Nhìn chung, thị trường lao động đang yếu đi song song với xu hướng đi xuống của lạm phát. Tình hình hiện tại có thể dẫn đến một hoặc hai đợt giảm lãi suất trong năm nay”.

Theo FedWatch Tool của CME, các thị trường tương lai hiện đang định giá khoảng 72% cơ hội cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp của Fed vào tháng 9, tăng từ mức 57,9% của một tuần trước đó.

