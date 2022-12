Tỷ giá USD hôm nay 5/12: Quay đầu tăng ngay phiên đầu tuần

Trên thị trường thế giới, USD index đạt 104.535, tăng 0,04% vào lúc 6h33 ngày 5/12 theo giờ Việt Nam.

Dữ liệu cho thấy các nhà tuyển dụng đã tạo thêm 263.000 việc làm trong tháng 11, cao hơn nhiều so với ước tính 200.000. Mức thu nhập trung bình mỗi giờ cũng cao hơn kỳ vọng, tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ thất nghiệp ổn định ở mức 3,7%.

Sau báo cáo tháng 10, lạm phát đã có dấu hiệu giảm dần cho thấy chính sách tăng lãi suất của Fed phát huy hiệu quả.

Điều này cho Fed không gian điều chỉnh tiến trình tăng lãi suất với các bước tăng chậm hơn.

Các chuyên gia cho rằng đỉnh lãi suất của Fed sẽ đạt được vào đầu năm 2023 với mức 4,5% hoặc 4,75% và áp lực tăng lãi suất của Fed cho nửa cuối năm 2023 sẽ không quá nặng nề.

Đồng USD quay đầu tăng

Ngày 2/12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở 23.660 VND/USD, giảm 2 đồng so với mức niêm yết hôm qua.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN là 24.840 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 24.285 – 24.350 VND/USD còn giá bán ra duy trì trong phạm vi 24.555 - 24.630 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 24.630 - 24.730 VND/USD.

