Tỷ giá USD hôm nay 31/5: Duy trì đà tăng, nhiều khả năng Fed sẽ giữ lãi suất cao hơn trong thời gian lâu hơn

Trên thị trường thế giới, USD Index đạt 104,74, tăng 0,12% vào lúc 6h51 ngày 31/5 theo giờ Việt Nam.

Dữ liệu công bố mới nhất cho thấy tăng trưởng kinh tế tại Mỹ chậm lại từ đầu năm đến nay. Theo dữ liệu sơ bộ về GDP quý I do Cục Phân tích Kinh tế Mỹ công bố vào ngày 30-5 (giờ Mỹ), nền kinh tế Mỹ đạt mức tăng trưởng 1,3% trong 3 tháng đầu năm, thấp hơn so với dự báo trước đó là 1,6% và giảm so với mức 3,4% được báo cáo trong quý IV năm 2023.

Việc hạ mức tăng trưởng trong quý đầu tiên diễn ra sau sự suy giảm gần đây về doanh số bán lẻ và chi tiêu thiết bị, điều này đã góp phần làm giảm bớt sự đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Helen Given, nhà giao dịch ngoại hối tại Monex USA, cho biết: “Đây chắc chắn là điều mà Fed đang tìm kiếm. Tất cả những số liệu này đều thấp hơn kỳ vọng, khiến Fed giảm bớt áp lực”.

Chuyên gia phân tích cấp cao Ricardo Evangelista của ActivTrades nói rằng, thời gian gần đây, quan điểm các nhà giao dịch ngày càng thiên về kịch bản Fed sẽ giữ lãi suất cao hơn trong thời gian lâu hơn.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường đang dự báo rằng Fed có thể duy trì lãi suất ổn định với xác suất 52,2%.

Đồng USD vẫn tăng

Ngày 30/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm là 24.253 VND/USD, giảm thêm 3 đồng so với mức niêm yết trước đó.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 23.400 - 25.450 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 25.220 – 25.267 VND/USD, còn giá bán ra hiện ở mức 25.465 VND/USD tại tất cả ngân hàng.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 25.750 - 25.830 VND/USD.

