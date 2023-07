Tỷ giá USD hôm nay 3/7: Tăng nhẹ phiên đầu tuần

Trên thị trường thế giới, USD index đạt 102,600, tăng 0,01% vào lúc 6h37 ngày 3/7 theo giờ Việt Nam.

Mới đây, Bộ Thương mại Mỹ đã công bố Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) trong tháng 5 tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái; giảm 0,5% so với tháng trước đó. Trên cơ sở hàng tháng, PCE tăng 0,1% - cao hơn một chút so với dự báo trung bình của các nhà kinh tế nhưng vẫn thấp hơn mức tăng 0,4% của tháng 4.

PCE lõi (không bao gồm giá lương thực và năng lượng dễ biến động) chỉ giảm nhẹ từ mức tăng 4,7% hồi tháng Tư xuống 4,6%, cho thấy lạm phát vẫn còn dai dẳng ở nhiều khu vực của nền kinh tế.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết, yếu tố góp phần lớn kéo chậm lại đà tăng giá là chi phí năng lượng giảm mạnh và giá lương thực xuống thấp hơn.

Dữ liệu tích cực mới được công bố càng làm giảm bớt mối bận tâm về suy thoái kinh tế Mỹ của giới đầu tư.

Chủ tịch Fed Jerome Powell tiếp tục lặp lại quan điểm cứng rắn về vấn đề tăng lãi suất. Ông Powell cho rằng, Fed có thể sẽ tăng lãi suất nhiều hơn nữa và không loại trừ khả năng tăng lãi vay tại cuộc họp chính sách dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7.

Chủ tịch Fed cho biết sẽ tăng lãi suất ít nhất hai lần nữa trong năm nay. Ông Powell cũng lưu ý, không tính các đợt tăng lãi suất thì những rắc rối trong hệ thống ngân hàng từ đầu tháng 3 năm nay “có thể khiến” các điều kiện tín dụng bị thắt chặt hơn so với dự kiến.

Trong khi đó, Chủ tịch ECB Christine Lagarde, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey cũng cho rằng, lãi suất sẽ phải tăng cao hơn để đạt được mục tiêu đưa lạm phát về mức 2%.

Đồng USD tăng nhẹ

Ngày 30/6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.800 VND/USD, tăng thêm 17 đồng so với mức niêm yết hôm qua.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN là 23.400 - 24.940 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 23.334 – 23.430 VND/USD còn giá bán ra duy trì trong phạm vi 23.730 - 23.773 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 23.580 - 23.630 VND/USD.

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/ty-gia-usd-hom-nay-3/7-tang-nhe-phien-dau-tuan-c6a31359.html