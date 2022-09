Tỷ giá USD hôm nay 28/9: Giữ vững đà tăng, nhà đầu tư đua nhau mua vào

Trên thị trường thế giới, USD index đạt 114.105, tăng 0,07% vào lúc 6h30 ngày 28/9 theo giờ Việt Nam.

Theo số liệu mà Reuters đưa ra, trong tuần kết thúc vào ngày 20/9, các nhà đầu cơ trên thị trường tiền tệ quốc tế nắm giữ lượng trạng thái ròng đầu cơ giá lên USD đạt 10,23 tỷ USD.

Con số này thấp hơn mức đỉnh gần đây là gần 20 tỷ USD thiết lập hồi tháng 7, nhưng đánh dấu chuỗi thời gian dài thứ 3 kể từ năm 1999 trong đó các nhà giao dịch nắm giữ trạng thái ròng đầu cơ giá lên đối với USD. Tính đến tuần nói trên, giới đầu cơ đã có 62 tuần liên tiếp đặt cược ròng vào sự tăng giá của đồng bạc xanh.

Trong một cuộc khảo sát các nhà quản lý quỹ toàn cầu do ngân hàng Bank of America thực hiện trong tháng 9 này, 56% người tham gia coi đồng USD là “giao dịch đông đúc nhất”. Đây là tháng thứ ba liên tiếp USD giữ vị trí số 1 trong cuộc khảo sát của Bank of America.

Đồng USD chưa dứt đà tăng

Ngày 27/9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở 23.346 VND/USD, tăng thêm 12 đồng so với mức niêm yết đầu tuần.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 22.550 - 23.700 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 23.560 – 23.590 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 23.840 – 23.985 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 24.200 - 24.290 VND/USD.

