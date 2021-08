Tỷ giá USD hôm nay 22/8: Tăng tốt khi nhà đầu tư tìm đến kênh đầu tư an toàn

Chủ Nhật, ngày 22/08/2021 07:08 AM (GMT+7)

USD đã có một tuần giao dịch khá khả quan khi liên tục tăng.

Theo Reuters, tỷ giá USD tăng so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt khác do lo ngại về nền kinh tế toàn cầu buộc các nhà đầu tư phải tìm kiếm sự an toàn từ đồng bạc xanh trước khi biên bản cuộc họp tháng 7 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được công bố. USD Index ổn định ngay dưới mức cao nhất của kể từ 4 là 93,20 đạt được vào tuần trước.

Phiên ngày thứ 5, tỷ giá USD tăng lên mức cao nhất trong 9 tháng trong bối cảnh chứng khoán toàn cầu và các loại tiền tệ liên quan đến hàng hóa suy yếu do giới đầu tư lo lắng về sự lây lan của dịch COVID-19 trên diện rộng và biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy cơ quan này xem xét giảm kích thích kinh tế.

Nhưng ngay sau đó, cuối tuần, tỷ giá USD đã rơi khỏi mức đỉnh 9 tháng rưỡi khi tâm lý đầu tư rủi ro được cải thiện. Tuy nhiên, triển vọng ngắn hạn đối với đồng bạc xanh vẫn rất lạc quan.

Chốt tuần, trên thị trường quốc tế, USD Index đạt 93.470 điểm, giảm 0.118 điểm, tương đương để mất 0.13%.

Đồng USD ghi nhận tuần tăng tốt

Ngày 20/8, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.166 VND/USD, tăng trở lại 12 đồng so với mức niêm yết hôm qua.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 23.811 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 22.685 – 22.720 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 22.900 – 22.930 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 23.050 - 23.170 VND/USD.

