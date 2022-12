Tỷ giá USD hôm nay 21/12: Tiếp đà giảm, các ngân hàng trung ương đồng loạt tăng lãi suất

Trên thị trường thế giới, USD index đạt 103.597, giảm 0,72% vào lúc 6h14 ngày 21/12 theo giờ Việt Nam.

Đồng USD giảm sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) gây bất ngờ vì sự thay đổi lập trường chính sách tiền tệ, trong khi thị trường cũng đánh giá triển vọng chiến lược tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Thủ tướng Fumio Kishida đang xem xét đưa ra một tuyên bố chung với Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) để cho phép chính sách có thể linh hoạt hơn xung quanh mục tiêu lạm phát 2% vào năm tới.

Chủ tịch Fed Jerome Powell tuần trước cho biết ngân hàng trung ương sẽ đưa ra nhiều đợt tăng lãi suất hơn vào năm tới, ngay cả khi nền kinh tế trượt dốc trước nguy cơ suy thoái.

Ngân hàng Trung ương Châu Âu, Ngân hàng Anh và Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ trong tuần trước đã tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản và có báo hiệu về việc sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới khi lạm phát vẫn ở mức cao.

Cùng với đó, đồng bạc xanh cũng giảm so với đồng euro do dữ liệu lạc quan về tinh thần kinh doanh của Đức đã hỗ trợ đồng tiền chung, cải thiện sự "thèm muốn" của các nhà đầu tư đối với các loại tiền tệ rủi ro đã đè nặng lên đồng tiền trú ẩn an toàn.

Đồng USD tiếp đà giảm

Ngày 20/12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở 23.643 VND/USD, giảm 2 đồng so với mức niêm yết cùng giờ hôm qua.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN là 3.450 - 24.780 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 23.570 – 23.665 VND/USD còn giá bán ra duy trì trong phạm vi 23.900 - 24.170 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 24.080 - 24.180 VND/USD.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/ty-gia-usd-hom-nay-2112-tiep-da-giam-cac-ngan-hang-trung-uong-dong-l...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/ty-gia-usd-hom-nay-2112-tiep-da-giam-cac-ngan-hang-trung-uong-dong-loat-tang-lai-suat-1425642.ngn