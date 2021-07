Tỷ giá USD hôm nay 15/7: Giảm mạnh trên thị trường thế giới, diễn biến tỷ giá ở Việt Nam sẽ như thế nào?

Thứ Năm, ngày 15/07/2021 07:06 AM (GMT+7)

Tỷ giá USD/VND sẽ có nhiều biến động trong 6 tháng cuối năm.

Sáng nay theo giờ Việt Nam, trên thị trường quốc tế, USD Index đạt 92.365 điểm, giảm 0.394 điểm, tương đương để mất 0.42%.

Dữ liệu CPI tháng 6 của Mỹ sẽ cho thấy mức tăng 0,5% so với tháng 5 và 4,9% so với một năm trước đó. Nếu một trong hai trường hợp này không xảy ra, đồng bạc xanh và thị trường trái phiếu có thể sẽ có sự biến động do thay đổi kỳ vọng về lãi suất.

Brown Brothers Harriman chỉ ra rằng nếu lạm phát cơ bản tăng lên 4,0% so với cùng kỳ năm trước sẽ là mức tăng cao nhất kể từ tháng 12/1991.

Chris Weston, Giám đốc bộ phận nghiên cứu tại nhà môi giới Pepperstone, cho biết chỉ số CPI dưới 4,5% sẽ khiến tỷ giá USD so với yen Nhật và đồng franc Thụy Sĩ chịu một số áp lực.

Bên cạnh đó, các nhà phân tích của BBH tin rằng môi trường lãi suất thấp sẽ tiếp tục tạo động cơ để Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đưa ra các điều chỉnh.

Đồng USD lại giảm mạnh

Ngày 14/7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.204 VND/USD, tăng thêm 3 đồng so với mức niêm yết hôm qua.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 23.850 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 22.880 – 22.912 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 23.090 – 23.146 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 23.270 - 23.320 VND/USD.

Ông Ngô Đăng Khoa, Giám đốc Khối ngoại hối và thị trường vốn của ngân hàng HSBC Việt Nam, mới đây đã có những nhận định về tình hình tỷ giá và lãi suất thời gian qua và triển vọng trong 6 tháng cuối năm. Ông Ngô Đăng Khoa cho rằng tỷ giá USD/VND sẽ có nhiều biến động trong 6 tháng cuối năm thay vì xu hướng bình ổn như đã từng trải qua trong 6 tháng cùng kỳ 2020.

Về xu hướng lãi suất, tình trạng vật giá leo thang đang khiến thị trường tài chính bắt đầu tỏ ra quan ngại khi ngân hàng trung ương các nước bắt đầu phải tính đến chuyện siết van thanh khoản và nâng lãi suất điều hành.

Tuy nhiên, ông Khoa cho rằng mối lo ngại này dường như tập trung nhiều hơn ở các quốc gia phương Tây, trong khi đó ở các quốc gia châu Á, bao gồm Việt Nam, chưa cho thấy áp lực của lạm phát khi áp lực chủ yếu đến từ giá cả đầu vào thay vì cầu kéo.

Nguồn: http://danviet.vn/ty-gia-usd-hom-nay-15-7-giam-manh-tren-thi-truong-the-gioi-dien-bien-ty-gia-o-viet-nam-se-nhu-the-nao-502021157772595.htm