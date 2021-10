Tỷ giá USD hôm nay 14/10: Đứng vững mức cao nhất trong vòng 1 năm qua

Thứ Năm, ngày 14/10/2021 07:15 AM (GMT+7)

Chỉ số lạm phát được đưa ra tăng hơn so với con số dự đoán trước đó.

Sáng 14/10 theo giờ Việt Nam, trên thị trường quốc tế, USD Index đạt 94.00 điểm, giảm 0.013 điểm, tương đương để mất 0.02%.

Mặc dù giảm nhưng tỷ giá USD vẫn đứng ở mức cao nhất trong vòng 1 năm qua.

Chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 0,4% trong tháng trước, cao hơn so với con số 0,3% mà các nhà kinh tế dự đoán. Trong vòng 12 tháng tính đến đến hết tháng 9, chỉ số CPI đã tăng 5,4%. Nếu loại trừ các thành phần lương thực và năng lượng dễ biến động, chỉ số CPI cơ bản đã tăng 0,2% trong tháng trước, cao hơn mức 0,1% trong tháng 8.

Biên bản cuộc họp chính sách ngày 21-22/9 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) mới được công bố vào ngày 13/10 cho thấy ngân hàng trung ương của Mỹ (Fed) có thể bắt đầu giảm chương trình mua tài sản từ giữa tháng 11 sắp tới.

"Các thành viên dự họp nhìn chung đánh giá rằng, nếu quá trình hồi phục kinh tế vẫn đi tương đối đúng hướng, thì việc dần dần giảm bơm tiền và chấm dứt hẳn vào giữa năm sau sẽ là chính sách hợp lý", biên bản của FOMC viết.

Trong một diễn biến khác, Bộ Lao động Mỹ ngày 13/10 cho biết tỷ lệ lạm phát tính theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 là 0,4% so với tháng trước và 5,4% so với cùng kỳ năm 2020. Con số này cao hơn so với tháng 6-7 năm nay và là mức cao nhất kể từ giữa năm 2008.

Đồng USD giảm nhẹ

Ngày 13/10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.181 VND/USD, tăng thêm 7 đồng so với mức niêm yết hôm qua.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 23.826 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 22.630 – 22.660 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 22.840 – 22.867 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 23.250 - 23.300 VND/USD.

