Vụ cô giáo lùi xe làm chết học sinh: Vì sao thầy giáo nhận tội thay?

Thứ Sáu, ngày 20/04/2018 14:02 PM (GMT+7)

Lãnh đạo cơ quan điều tra đã tiết lộ lý do thầy giáo đứng ra nhận tội thay nữ đồng nghiệp lái xe làm 2 học sinh thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Công an huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La) đang điều tra làm rõ vụ tai nạn tại sân Trường tiểu học Bó Nhàng 1, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La làm 2 học sinh thương vong.

Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Vân Hồ, khoảng 10h ngày 19/4, cô giáo Trường tiểu học Bó Nhàng 1 là Nguyễn Thị Hương (SN 1979) điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 26A di chuyển tại sân trường tiểu học Bó Nhàng 1. Ngồi bên ghế phụ thầy giáo cùng trường là Vì Văn Dương.

Khi xe ô tô đi lùi, do cô Hương đạp ga mạnh, không làm chủ được tốc độ và tay lái nên phần đuôi xe đã đâm vào hai học sinh gồm Sồng A Linh và Trần Tuấn Anh (cùng sinh năm 2011, cùng trú tại xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ).

Tai nạn làm cháu Sồng A Linh tử vong tại bệnh viện, cháu Tuấn Anh bị gãy tay.

Lãnh đạo Công an huyện Vân Hồ cho biết, sau khi xảy ra tai nạn, thầy Dương nhận là người điều khiển xe. Tuy nhiên, khi công an đấu tranh khai thác, thầy Dương đã thừa nhận người lái là cô Hương. Bị triệu tập, cô Hương đã thừa nhận hành vi lái xe gây tai nạn, bản thân cô Hương chưa có giấy phép lái xe ô tô.

Về lý do thầy Dương nhận lái xe thay cô Hương, lãnh đạo Công an huyện Vân Hồ cho biết, thầy Dương cho cô Hương mượn xe tập lái và ngồi bên ghế phụ hướng dẫn. Sau khi xảy ra tai nạn, do bị tâm lý nên thầy Dương đã đứng ra nhận là người lái.

Trao đổi với PV về vụ tai nạn, luật sư Hà Huy Phong (Giám đốc Công ty luật Inteco) đánh giá, với hành vi điều khiển xe ô tô khi chưa có giấy phép lái xe, gây tai nạn làm một người chết, cô Hương có dấu hiệu phạm tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi.

"Trong trường hợp điều khiển xe khi không có giấy phép lái xe ô tô theo quy định, tài xế lái xe gây tai nạn sẽ đối mặt với hình phạt từ 3-10 năm tù", luật sư Phong nói.

Về việc thầy giáo Dương ban đầu nhận lái xe gây tai nạn thay cho cô Hương, luật sư Phong cho rằng, hành vi vi của thầy Dương có dấu hiệu của hành vi che giấu tội phạm.

“Thầy Dương ngồi bên ghế phụ, biết rõ cô Hương là người lái xe gây tai nạn nhưng lại nhận là mình lái. Hành vi này gây khó khăn có công tác điều tra và có dấu hiệu che giấu vi phạm cho cô Hương”, luật sư Phong nói.

Tuy nhiên, theo luật sư Phong, trong trường hợp cô Hương bị cơ quan tố tụng xử lý về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" thì thầy Dương sẽ không bị truy cứu về hành vi “Che giấu tội phạm”. Lý do là vì tội “Che giấu tội phạm” không đề cập xử lý người hành vi che giấu đối tượng phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".