Vì sao ông Nguyễn Tiến Nam từng được trao chứng nhận 'Gương người tốt, việc tốt trong công tác nhân đạo'?

Trao đổi với phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống qua điện thoại, ông Tô Đôn - Giám đốc trung tâm Hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu TP Hà Nội cho biết, ngày 15/5/2026, tại Diễn đàn Quốc gia "Văn hóa trong kỷ nguyên hội nhập", Ban tổ chức đã trao Giấy chứng nhận "Gương người tốt, việc tốt trong công tác nhân đạo" cho ông Nguyễn Tiến Nam (trú tại thôn Đìa, xã Bình Mình, Hà Nội).

Theo ông Đôn, việc trao chứng nhận "Gương người tốt, việc tốt trong công tác nhân đạo" được thực hiện trong khuôn khổ chuyên đề về văn hóa sẻ chia với cộng đồng, nhằm ghi nhận những cá nhân có tham gia các hoạt động thiện nguyện, nhân đạo.

Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận "Gương người tốt, việc tốt trong công tác nhân đạo" cho ông Nguyễn Tiến Nam (thứ 2 từ phải qua) tại Diễn đàn Quốc gia "Văn hóa trong kỷ nguyên hội nhập". Ảnh cắt từ livestream trên Facebook Nguyễn Tiến Nam

Ông Đôn cho biết, trước khi được cấp chứng nhận, ông Nguyễn Tiến Nam đã cung cấp một số hình ảnh, tài liệu thể hiện việc tham gia các hoạt động an sinh xã hội, công tác nhân đạo tại địa phương như tặng ghế đá... và tham gia một số chương trình nhân đạo khác.

"Hội thấy điều đấy đúng là người tốt, việc tốt thật, cho nên tặng chứng nhận "Gương người tốt, việc tốt trong công tác nhân đạo" cho ông Nam", ông Đôn nói.

Theo ông Đôn, việc trao chứng nhận chỉ nhằm ghi nhận các hoạt động an sinh xã hội, thiện nguyện mà ông Nam tham gia, hoàn toàn không liên quan đến hoạt động khám, chữa bệnh hoặc bất kỳ lĩnh vực chuyên môn nào khác của ông này.

Hình ảnh ghế đá được ông Nguyễn Tiến Nam tặng cho địa phương. Ảnh: Ông Tô Đôn cung cấp.

Cũng theo ông Đôn, việc xét cấp giấy chứng nhận không phải là hình thức trao giải thưởng hay đánh giá chất lượng sản phẩm, dịch vụ, mà chỉ mang tính ghi nhận, biểu dương các hoạt động thiện nguyện, nhân đạo mà cá nhân tham gia.

Ông Đôn khẳng định, tại thời điểm được cấp chứng nhận, ông Nguyễn Tiến Nam chưa vi phạm pháp luật, chưa bị xử lý, nên được xem là công dân bình thường.

"Đến khi phát hiện ra ông ấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật và đã bị cơ quan chức năng xử lý thì chúng tôi đã ra quyết định thu hồi chứng nhận", ông Đôn nói.

Hình ảnh Giấy chứng nhận ""Gương người tốt, việc tốt trong công tác nhân đạo" trao cho ông Nguyễn Tiến Nam. Ảnh cắt từ livestream trên Facebook Nguyễn Tiến Nam

Trước đó, ngày 25/5/2026, Hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu TP Hà Nội đã ban hành Thông báo số 02/TB-BTC về việc thu hồi Giấy chứng nhận "Gương người tốt, việc tốt trong công tác nhân đạo" đã cấp cho ông Nguyễn Tiến Nam (trú tại thôn Đìa, xã Bình Minh, TP Hà Nội).

Thông báo nêu rõ, Ban Tổ chức quyết định thu hồi Giấy chứng nhận "Gương người tốt, việc tốt trong công tác nhân đạo" đã cấp cho ông Nguyễn Tiến Nam. Về lý do thu hồi, văn bản cho biết: "Do phát hiện nhận thấy ông Nguyễn Tiến Nam đã có những hoạt động trái quy định của pháp luật".

Như Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ ông Nguyễn Tiến Nam (SN 1958, trú tại thôn Đìa, xã Bình Minh, TP Hà Nội) cùng 7 người liên quan để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, dù nhận thức được nước ion kiềm không thể chữa khỏi mọi bệnh, nhưng vì động cơ vụ lợi, Nguyễn Tiến Nam vẫn đưa ra các thông tin sai sự thật nhằm thu hút người bệnh để chiếm đoạt tài sản. Số tiền giao dịch liên quan đến hoạt động này lên tới gần 100 tỷ đồng.

Trước đó, Báo Sức khỏe và Đời sống đã đăng loạt bài về việc tự ý "mổ" u cho người dân đến cơ sở chữa bệnh bằng nước của ông Nguyễn Tiến Nam với nhiều dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về quy định khám chữa bệnh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho người dân.