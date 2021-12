Tướng Tô Ân Xô: "Vụ ông Trương Quốc Cường đã có sự ăn chia, tiêu cực"

Trung tướng Tô Ân Xô thông tin về những sai phạm của ông Trương Quốc Cường, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ, ngày 2/12, trả lời báo chí về vụ việc khởi tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, Trung Tướng Tô Ân Xô, chánh Văn phòng Bộ Công an nhấn mạnh: Trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, lực lượng công an luôn quyết liệt đấu tranh với quan điểm thượng tôn pháp luật, xử lý đúng người đúng tội, không bỏ lọt tội phạm, không có vùng cấm, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.

Đặc biệt, đối với những vụ án tham nhũng, gây bức xúc dư luận, nhất là khi người bị xử lý lại là người có chức vụ cao, có ảnh hưởng xã hội thì trong quá trình tố tụng, lãnh đạo Bộ Công an rất quan tâm.

Trung tướng Tô Ân Xô, chánh Văn phòng Bộ Công an

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, lãnh đạo Bộ Công an đều lắng nghe, xem xét một cách cẩn trọng khi xử lý những sai phạm của người có chức vụ, quyền hạn.

"Lãnh đạo Bộ Công an cũng yêu cầu phải cá thể hoá trách nhiệm người vi phạm, xem xét hành vi sai trái của người đó là vì cái chung hay vì cái riêng; nếu vì cái chung, sẽ xem xét khác.

Còn trong vụ việc của ông Trương Quốc Cường đã có sự ăn chia, tiêu cực, cần phải xử lý nghiêm khắc.

Tuy nhiên, khi áp dụng các biện pháp tố tụng, xét về tính nhân văn của pháp luật, cơ quan thực thi pháp luật đã áp dụng biện pháp biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú", thay vì bắt tạm giam", ông Xô thông tin.

Ngoài ra, vị Trung tướng cũng cho biết: Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng đã chỉ đạo Bộ Công an xử lý một số vụ, nhất là những vụ án sai phạm về kinh tế, đấu thầu, đất đai.

"Việc xử lý được có thể cảnh tỉnh cả một vùng, một lĩnh vực và lợi ích đầu tiên thuộc về nhân dân", ông Xô nói.

Trước đó, ngày 11/11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", xảy ra tại TPHCM và Cục Quản lý dược (Bộ Y tế); đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 14 bị can có liên quan.

Trong số này, có 9 bị can bị đề nghị truy tố về tội “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”, gồm: Nguyễn Minh Hùng, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VN Pharma; Võ Mạnh Cường, cựu Giám đốc Công ty TNHH thương mại hàng hải quốc tế H&C...

3 bị can bị đề nghị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Lê Đình Thanh, nguyên cán bộ hải quan; Nguyễn Việt Hùng, nguyên Phó cục trưởng Cục Quản lý dược; và Trương Quốc Cường, nguyên Cục trưởng Cục quản lý dược, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế.

Có 2 bị can bị đề nghị truy tố về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, gồm: Phạm Hồng Châu, nguyên Trưởng phòng Đăng ký thuốc; và Nguyễn Thị Thu Thủy, nguyên Phó trưởng phòng Quản lý giá thuốc.

Kết luận điều tra xác định, trong giai đoạn 2008 - 2014, tại Cục Quản lý dược đã xảy ra một số sai phạm trong quá trình thẩm định, xét duyệt, cấp số đăng ký thuốc mang nhãn mác Health 2000 và chưa có các biện pháp kịp thời để xem xét đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc.

Ông Trương Quốc Cường với vai trò Cục trưởng Cục Quản lý dược, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng xét duyệt cấp số đăng ký thuốc, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và pháp luật về mọi mặt hoạt động của Cục Quản lý dược cũng có trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra những sai phạm nêu trên của Cục Quản lý dược, gây hậu quả thiệt hại về tài sản hơn 50 tỷ đồng.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/tuong-to-an-xo-vu-ong-truong-quoc-cuong-da-co-su-an-chia-tieu-cuc-d534472.html