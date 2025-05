Đúng 7 giờ sáng 25-5, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và gia đình tổ chức trọng thể Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương theo nghi thức Quốc tang.

Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ quốc gia (Hà Nội). Ảnh: Hữu Hưng

Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã được tiến hành từ 7 giờ sáng qua 24-5, tại ba điểm là Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống nhất (TP HCM), và Hội trường T50, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi - quê hương của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, cũng là nơi an táng ông.

Tại Hà Nội, nơi đặt linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, sáng 24-5, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến viếng và viết sổ tang.

Nhiều lãnh đạo các nước đến viếng, trong đó có Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou dẫn đầu; Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Campuchia do Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng quốc gia mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam Men Sam An dẫn đầu…

Theo Ban Tổ chức Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, từ 7 giờ đến 17 giờ ngày 24-5, 655 Đoàn (với khoảng 9.300 lượt người), là đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, các lực lượng vũ trang nhân dân, các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế, đồng bào đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), Hội trường Thống Nhất (TP HCM) và Hội trường T50, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, quê hương của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Sau Lễ truy điệu được tổ chức trọng thể tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội, Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương diễn ra lúc 15 giờ cùng ngày 25-5 tại Nghĩa trang quê nhà, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, sinh ngày 5-5-1937; quê quán: xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ), tỉnh Quảng Ngãi; thường trú tại số nhà 298, phố Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, y - bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, ông đã từ trần hồi 22 giờ 51 phút ngày 20-5-2025 (tức ngày 23 tháng 4 năm Ất Tỵ), tại nhà riêng, hưởng thọ 88 tuổi.

Trong hơn 50 năm hoạt động cách mạng, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc. Ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và nhiều huân chương, huy chương, phần thưởng, danh hiệu cao quý khác.