Trai Tây "1 chọi 2" với đối thủ để bảo vệ bạn gái: Tạm giữ 2 người Việt

Thứ Ba, ngày 27/06/2017 17:11 PM (GMT+7) Chia sẻ

Công an quân Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã khởi tố vụ án thanh niên người nước ngoài xô xát với 2 thanh niên Việt Nam sau va chạm giao thông ở đường Trần Khát Chân.

Liên quan tới sự việc nam thanh niên người nước ngoài xô xát với 2 thanh niên Việt Nam sau va chạm giao thông ở đường Trần Khát Chân hôm 23.6, trao đổi với PV chiều nay (27.6), lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đã khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích”.

Cùng với quyết định trên, cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng liên quan là Nguyễn Duy Khánh (SN 1991, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) và Doãn Văn Cường (SN 1988, ở Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để phục vụ công tác điều tra.

Cường và Khánh là hai thanh niên trực tiếp xô xát với thanh niên người nước ngoài tên M. (SN 1990, quốc tịch Mỹ).

Xô xát với 2 thanh niên sau va chạm giao thông, nam thanh niên người nước ngoài bị đánh chảy máu vùng miệng và mí mắt. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, trên các trang mạng xã hội và một số báo điện tử đăng tải một đoạn clip vụ xô xát giữa Cường và Khánh với anh M. tại Trần Khát Chân (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) hôm 23.6. Vụ 3 thanh niên xô xát sau va chạm giao thông khiến nhiều người bức xúc.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Hai Bà Trưng bước đầu xác định, hơn 17h ngày 23.6, anh M. điều khiển xe máy nhãn hiệu Taurus chở bạn gái là chị Giang (SN 1992, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) di chuyển trên đường Trần Khát Chân hướng đi đê Nguyễn Khoái về nhà.

Khi anh M. và chị Giang đi qua khu vực đối diện trước số 421 Trần Khát Chân thì xe ôtô do Nguyễn Duy Khánh điều khiển đi cùng chiều, vượt lên từ phía bên trái, bánh xe ôtô chèn qua bàn chân trái của anh M..

Lúc này, anh M. dùng tay ra hiệu cho Khánh điều khiển ôtô di chuyển, để anh lấy dép đang bị kẹt dưới bánh xe ra.

Tuy nhiên, không thấy ôtô của Khánh di chuyển, anh M. mới dùng tay gõ vào gương chiếu hậu bên ghế phụ và nói một câu bằng tiếng Anh đề nghị lái xe di chuyển.

Sau đó, Khánh liền mở cửa xe ô tô đi xuống rồi lao tới, sử dụng tay trái đẩy, tay phải đấm một phát trúng vào mặt anh M.

Cú đấm của Khánh khiến thanh niên người Mỹ bị chảy máu mũi, choáng ngã nghiêng sang phía bên trái, còn xe máy đổ, va vào cửa xe ô tô của Khánh.

Thấy xe máy anh M. đổ vào ô tô của mình, Khánh tức tối đấm liên tục vào vùng mặt anh M. nhưng bị anh này chống trả lại. Thấy vậy, chị Giang cùng một người dân gần đó chạy vào can ngăn.

Một lúc sau, Doãn Văn Cường (là bạn xã hội của Khánh) điều khiển xe máy đi ngược chiều đường Trần Khát Chân đến đỗ trước đầu xe ô tô của Khánh.

Nghe Khánh kể anh M. đập gương ôtô nên Cường bức xúc cũng lao vào đánh anh thanh niên người nước ngoài. Dù một số người dân can ngăn nhưng Khánh và Cường vẫn cố lao vào đánh anh M. Cường dùng tay phải đấm về phía anh M, nhưng không trúng.

Trong lúc can ngăn, chị Giang cũng bất ngờ bị Khánh dùng tay phải đập mạnh vào đầu. Thấy bạn gái bị đánh, anh M. cầm mũ bảo hiểm, chạy đến để bảo vệ. Trong lúc hai bên giằng co, Khánh giật được mũ bảo hiểm, còn Cường nhặt viên gạch lao vào đánh anh M.

Vừa lúc này, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông – trật tư – cơ động, Công an quận Hai Bà Trưng trên đường làm nhiệm vụ về thấy xô xát đã đến can ngăn, đồng thời yêu cầu các bên liên quan về trụ sở cơ quan Công an để giải quyết. Tuy nhiên, sau khi tự hòa giải tại chỗ với nhau, các bên liên quan đã bỏ đi.

Chiều 26.6, Công an quận Hai Bà Trưng đã đưa anh M đi khám thương tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an quận Hai Bà Trưng xác định đây là vụ “Cố ý gây thương tích” xuất phát từ va chạm giao thông nên đã khởi tố vụ án, đồng thời tạm giữ hình sự Cường và Khánh để điều tra.

Nguồn: http://danviet.vn/trai-tay-1-choi-2-voi-doi-thu-de-bao-ve-ban-gai-tam-giu-2-nguoi-viet-5020221218126119.htm