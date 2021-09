TPHCM thông tin về vụ tập trung đông người tại phường 7, quận 8

Thứ Năm, ngày 09/09/2021 11:07 AM (GMT+7)

Trang tin điện tử Đảng bộ TPHCM đã chính thức thông tin về vụ tập trung đông người tại chốt kiểm soát dịch trên đường Quảng Trọng Linh (Khu phố 6, Phường 7, quận 8) vào chiều 8/9.

Sáng 9/9, Trang tin điện tử Đảng bộ TPHCM cho biết Đảng ủy Phường 7 (Quận 8) vừa có báo cáo nhanh về tình hình tập trung đông người tại chốt kiểm soát dịch trên đường Quảng Trọng Linh, Khu phố 6, Phường 7.

Theo đó, khoảng 14 giờ ngày 8/9, tại chốt kiểm soát dịch bệnh trên đường Quảng Trọng Linh (Khu phố 6, Phường 7, Quận 8) có khoảng 500 người dân tập trung yêu cầu chính quyền hỗ trợ 1,5 triệu đồng theo phát biểu của lãnh đạo TPHCM.

Lãnh đạo quận 8 và phường 7 đã có mặt kịp thời vận động, giải thích các chính sách theo quy định, đồng thời ghi nhận bức xúc của người dân và triển khai cập nhật danh sách để thống kê, rà soát báo cáo. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, người dân đã đồng tình và ra về.

Báo cáo của Đảng ủy Phường 7 cho biết UBND phường 7 đã hỗ trợ đợt 1 lần 1 cho 999 người (đạt 100%) với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng, trong đó có 110 người dân tại khu phố 6.

Lần 2, chính quyền địa phương hỗ trợ cho 841 người (đạt 84,18%) với hơn 1,2 tỷ đồng, trong đó có 110 người dân tại khu phố 6 theo Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND của HĐND TPHCM và Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ lao động khó khăn.

Chính quyền địa phương hỗ trợ túi an sinh cho người dân khu phố 6 (phường 7, quận 8). Ảnh: Thành ủy TPHCM.

UBND phường 7 đã hỗ trợ đợt 2 cho 763 người (đạt 89,34%) với hơn 2,2 tỷ đồng, trong đó có 169 người dân tại Khu phố 6 và hỗ trợ đợt 3 cho 1.474 người (đạt 82,39%) với hơn 2,2 tỷ đồng, trong đó có 339 hộ dân tại khu phố 6.

Trong 3 đợt hỗ trợ, UBND Phường 7 đã thực hiện chăm lo tại Khu phố 6 cho 279 người theo Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND của HĐND TPHCM và 339 hộ lao động có hoàn khó khăn.

Ngoài ra, thực hiện Công văn 575/LĐTBXH của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 8, UBND Phường 7 đã có Công văn số 263/UBND-VP đã đề xuất xin bổ sung thêm 3.500 người theo Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND và 5.000 hộ có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, chính quyền địa phương đã hỗ trợ 382 hộ nghèo, cận nghèo (đạt 100%), trong đó tại Khu phố 6 có 72 hộ.

Theo Đảng ủy Phường 7, tính đến ngày 23/8, riêng Khu phố 6 có hơn 4.376 hộ, 2.500 nhà trọ với khoảng 7.314 nhân khẩu. UBND phường đã hỗ trợ 5 đợt với tổng số 51.780 kg gạo, 10.855 thùng mì, 707 thùng cá hộp, 4.640 kg cá tươi, 1.352 thịt heo (lợn). Rau củ quả các loại được cung cấp thường xuyên.

Đợt chăm lo gần đây là vào ngày 7/9, UBND phường đã phát 766 túi an sinh, 18.420 kg gạo, 3.000 trứng gà, vịt, 400 thùng mì và nhiều nhu yếu phẩm khác. Ngoài ra, Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền đã hỗ trợ thêm cho các hộ nhà trọ khó khăn với hơn 3.000 phần quà.

Báo cáo của Đảng ủy Phường 7 cho biết Khu phố 6 (Phường 7, Quận 8) đa phần là người dân ở các tỉnh lên thuê trọ để làm công tại chợ đầu mối Bình Điền, chủ yếu là lao động nghèo, khó khăn sinh sống tập trung đông tại các hộ ngăn phòng cho thuê trọ chật hẹp...

Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, chợ đầu mối Bình Điền ngưng hoạt động. Số người dân thuê trọ không có điều kiện về quê, không có công việc làm nên dễ bị kẻ xấu lợi dụng để lôi kéo, tụ tập đông người, phát sinh phức tạp tình hình an ninh trật tự.

Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương trong thời gian tới, UBND Phường 7 đã chỉ đạo Công an, Quân sự Phường 7 tăng cường lực lượng trực chốt tại khu vực Chợ Bình Điền và Trụ sở UBND phường để đảm bảo tình hình an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, UBND phường sẽ tiếp tục phối hợp Ủy ban MTTQ và các đoàn thể hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho những hộ khó khăn, tiếp tục vận động các nguồn lực chăm lo cho người dân, chủ yếu người dân lao động tại các khu nhà trọ.

Đảng ủy Phường 7 đã đề xuất UBND quận 8, Công an Quận 8 tăng cường lực lượng hỗ trợ UBND phường trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Bên cạnh đó, địa phương kiến nghị các ngành chức năng sớm thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo chỉ đạo của UBND TPHCM.

Ngoài ra, UBND phương 7 đề nghị Trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu của quận 8 quan tâm hỗ trợ cho người dân trên địa bàn phường, đặc biệt là người dân đang sinh sống ở các nhà trọ của Khu phố 6.

Nguồn: https://tienphong.vn/tphcm-thong-tin-ve-vu-tap-trung-dong-nguoi-tai-phuong-7-quan-8-post1374318....Nguồn: https://tienphong.vn/tphcm-thong-tin-ve-vu-tap-trung-dong-nguoi-tai-phuong-7-quan-8-post1374318.tpo