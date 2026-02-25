TPHCM: Cán bộ được cử đi học nhưng không đạt kết quả phải bồi hoàn kinh phí

Mục tiêu của kế hoạch nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp xã. Qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức TPHCM chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và năng lực.

TPHCM sẽ tập trung bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng chuyên ngành thanh tra, nội vụ, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, công tác xã hội và người có công, tiếp công dân, quản lý tài chính; kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước chuyên ngành xây dựng, thực hiện đô thị thông minh; chuyển đổi số.

Việc đào tạo, bồi dưỡng sẽ được triển khai theo hướng tăng cường chọn lọc nội dung, đảm bảo tính thiết thực, phù hợp với từng nhóm cán bộ, công chức, viên chức và theo nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của Thành phố.

TPHCM đề ra mục tiêu 100% công chức hoàn thành thời gian bồi dưỡng tối thiểu 1 tuần (40 tiết)/năm.

TPHCM sẽ tổ chức bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng trong nhiều chuyên ngành cho cán bộ, công chức, viên chức

Kế hoạch gồm hình thức đào tạo, bồi dưỡng trong nước và bồi dưỡng ở nước ngoài. Trong đó, TPHCM đẩy mạnh cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số, công nghệ số; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động quản lý, phục vụ nhân dân; ứng dụng nền tảng đào tạo trực tuyến để trang bị kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số, công nghệ số cho cán bộ, công chức, viên chức.

UBND TPHCM giao các sở, ngành Thành phố cùng UBND các xã, phường, đặc khu chủ động trong công tác bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp cho viên chức đối với các chức danh nghề nghiệp đã được các Bộ quản lý chuyên ngành ban hành chương trình bồi dưỡng.

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm về các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được cử tham gia đào tạo nhưng không đạt kết quả theo yêu cầu để có biện pháp nhắc nhở, xử lý và bồi hoàn kinh phí theo quy định.

Đồng thời, chủ động tổ chức hội nghị tập huấn để kịp thời cập nhật các quy định mới cho cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc và trong phạm vi quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực.