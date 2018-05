Tổng Thư ký QH "tiết lộ" những thay đổi đặc biệt của phiên chất vấn

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc: Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV có thời gian ngắn hơn so với nhiều kỳ họp gần đây (20 ngày, không kể ngày nghỉ, các kỳ họp trước thường hơn 1 tháng –PV) là do nội dung ít. Một số luật bị rút ra do chưa chuẩn bị kịp, do một số nội dung khi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy chất lượng chưa đảm bảo, chưa đủ điều kiện đã bị trả lại.