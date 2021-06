Tin tức 24h qua: Vụ nhầm kết quả xổ số, sẽ “vận động xã hội hóa” để hoàn trả tiền cho đại lý

Thứ Ba, ngày 15/06/2021 19:44 PM (GMT+7)

Vụ nhầm kết quả xổ số, sẽ “vận động xã hội hóa” để hoàn trả tiền cho đại lý; Nhật Bản tặng 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam... là những tin nóng nhất 24h qua.

Vụ nhầm kết quả xổ số, sẽ “vận động xã hội hóa” để hoàn trả tiền cho đại lý

Liên quan đến kỳ vé K2T6 của Xổ số Hậu Giang mở thưởng ngày 12/6 thông báo nhầm kết quả giải nhì, phát thanh viên P.M.M của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hậu Gang, người đọc kết quả quay thưởng cho biết, chị hết sức bất ngờ khi nói rằng cô đọc sai kết quả xổ số.

Theo chị M, khi em thiếu nhi đưa bảng báo số và quả bóng lên, như những lần xổ số trước đây, chị đều nhìn vào bảng báo số để đọc kết quả. Và lần quay mở thưởng ngày 12/6/2021 cũng vậy, chị nhìn vào bảng thông báo để đọc. Tuy nhiên, vì số trên trái bóng khá nhỏ, khó đọc thấy nên chị nhìn vào bảng thông báo và đọc đúng số 7, không đọc sai lệnh số khác.

Các em thiếu nhi cầm thẻ báo số khi quay mở thưởng.

Theo ông Nguyễn Thái Bình - Giám đốc Công ty TNHH MTV XSKT Hậu Giang, sự cố lần này là ngoài ý muốn và hoàn toàn không có vấn đề gian lận trong kết quả xổ số.

Ông Bình cho biết, sẽ xác minh và vận động xã hội hóa để chi trả những vé số có dãy số 92617 mà đại lý đã đổi thưởng cho người dân. Đối với các tờ vé số có dãy số 92616 còn nguyên vẹn vẫn được trả thưởng bình thường. Nếu các vé có dãy số này mà người mua đã lỡ xé thì thì có thể đem đến để công ty thẩm định, nếu phù hợp cũng sẽ trả thưởng.

Riêng đối với những tờ vé số có dãy số 92617 đã được một số nơi đổi thưởng, công ty sẽ tiến hành cho xác minh, nếu xác định không có sự trục lợi sẽ vận động “mạnh thường quân” để chi trả lại cho bà con.

Cháy phòng trà ca nhạc lớn ở TP Vinh, 6 người tử vong

Khoảng 0h5 sáng 15/6, người dân địa phương nghe thấy tiếng nổ kèm theo khói lửa bốc ra từ phòng trà Fill ở số 146, đường Đinh Công Tráng, TP Vinh.

Do trong phòng trà này có nhiều vật liệu dễ cháy như bàn ghế, thiết bị điện nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 2h, các chiến sĩ Phòng Cảnh sát chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An đã cơ bản khống chế được ngọn lửa.

Hiện trường vụ cháy

Vụ hỏa hoạn làm 6 người tử vong (4 người lớn và 2 trẻ em), trong đó có một phụ nữ đang mang thai. Tầng 1 và tầng 2 của phòng trà bị hư hỏng nghiêm trọng. Nhiều thiết bị điện tử, tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Được biết, từ ngày 8/6, phòng trà này đã tạm đóng cửa để phòng, chống dịch COVID-19. Đây là một phòng trà ca nhạc lớn ở TP Vinh, phòng trà Fill nằm trong tòa nhà 3 tầng, trong đó tầng 3 chưa hoàn thiện.

Nam công nhân tử vong trên đại lộ Thăng Long khi đang bảo trì hai bên làn cao tốc

Chiều 14/6, anh N.Đ.T. là công nhân Xí nghiệp Quản lý cầu hầm của Công ty Công trình giao thông 2 Hà Nội đang làm nhiệm vụ duy tu, bảo trì hai bên của làn cao tốc đại lộ Thăng Long. Quá trình làm việc, anh T. có sử dụng các phương tiện cảnh báo.

Hiện trường vụ tai nạn.

Đến khoảng 14h10, anh T. bị một ô tô đi hướng Hòa Lạc - trung tâm TP tông trúng tại khu vực gần cầu vượt Phú Đô (quận Nam Từ Liêm). Ngay sau đó, anh T. được đưa đi cấp cứu và tử vong tại Bệnh viện 103 do chấn thương nặng, còn tài xế gây tai nạn rời khỏi hiện trường.

Hiện Công an quận Nam Từ Liêm đang truy tìm chiếc xe gây tai nạn, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm.

Nhật Bản tặng 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam

Ngày 15/6, Bộ Y tế công bố 398 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca cả nước lên 11212 ca nhiễm.

Sáng 15/6, tại Trụ sở Chính phủ, Đại sứ Nhật Bản chuyển thông điệp của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc Chính phủ Nhật Bản quyết định hỗ trợ Việt Nam 1 triệu liều vắc-xin để phòng chống COVID-19.

Tại Hà Nội, tạm phong toả toà chung cư Sunrise Building 3A (Long Biên, Hà Nội) nơi ca mắc COVID-19 sinh sống để truy vết.

Tại TP.HCM, UBND TP.HCM xin kiến nghị, đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép các doanh nghiệp trên địa bàn TP được chủ động đàm phán tìm nguồn vắc-xin từ các nhà sản xuất, phân phối có uy tín trên thế giới, được nhập khẩu hoặc thuê các doanh nghiệp có chức năng nhập khẩu vắc-xin để nhập khẩu vắc-xin phòng COVID-19 về Việt Nam. Việc triển khai tiêm chủng đối với nguồn vắc-xin phòng COVID-19 do doanh nghiệp tự nhập khẩu hoặc thuê nhập khẩu.

Tại Bình Dương, thị xã Tân Uyên đã thực hiện biện pháp cách ly xã hội hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, áp dụng từ 0h sáng 15/6.

