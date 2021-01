Tin tức 24h qua: Thăng quân hàm thượng tướng cho 2 thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Thứ Sáu, ngày 22/01/2021 20:00 PM (GMT+7)

Thăng quân hàm thượng tướng cho 2 thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Khởi tố vụ đánh người gãy răng vì bị nhắc nhở dừng đèn đỏ quá lâu... là những tin nóng nhất 24h qua.

Thăng quân hàm thượng tướng cho 2 thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Ngày 22/1, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang đã trao 2 quyết định thăng quân hàm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và Thượng tướng Võ Minh Lương.

Cụ thể, quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Minh Lương.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định, hai Thứ trưởng được thăng quân hàm Thượng tướng là những tướng lĩnh ưu tú được Đảng, Nhà nước, Nhân dân, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng, trao giữ các cương vị, trọng trách trong Quân đội.

Doanh nghiệp Trung Quốc trúng thầu tư vấn vận hành đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Để chuẩn bị cho việc tiếp nhận và vận hành thương mại dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh – Hà Đông từ Bộ GTVT, tháng 9/2020, Hanoi Metro đã phát hành hồ sơ mời thầu quốc tế Gói thầu Tư vấn hỗ trợ quản lý, vận hành khai thác tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.

Công ty đang vận hành hệ thống metro của Bắc Kinh sẽ tư vấn giúp Hanoi Metro vận hành và khai thác tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Được biết, đã có 4 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, vận hành đường sắt nộp hồ sơ dự thầu, trong đó có 1 doanh nghiệp Việt Nam và 3 doanh nghiệp Trung Quốc (gồm 1 công ty trụ sở ở Nam Ninh, 1 ở Bắc Kinh và 1 ở Hồng Kông).

Sau khi thực hiện chấm thầu, ngày 12/1/2021, Hanoi Metro đã phê duyệt kết quả đấu thầu, doanh nghiệp trúng thầu là Công ty TNHH Vận hành Tàu điện ngầm Bắc Kinh.

Giá trúng thầu hơn 120 tỷ đồng (hơn 5,1 triệu USD), thấp hơn giá chào thầu 6 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng, nhà thầu có trách nhiệm: Hỗ trợ Hanoi Metro chuẩn bị và thực hiện công tác vận hành, khai thác tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông đảm bảo an toàn trong thời gian đầu; từng bước xây dựng năng lực cho Hanoi Metro đủ để vận hành khai thác hiệu quả tuyến đường sắt.

Phong tỏa khu nhà trọ ở Bình Dương vì có người nhập cảnh trái phép

0h30 ngày 22/1, nhận tin báo từ đồn Biên phòng huyện Phú Hữu (An Giang) qua điện thoại trực ban Công an xã An Tây, TX Bến Cát, Bình Dương báo có 1 người phụ nữ tên Nguyễn Thị Mạnh đang tạm trú tại khu trọ ở ấp Dòng Sỏi, xã An Tây, TX Bến Cát tiếp xúc gần với trường hợp đang cách ly ở An Giang.

Phong tỏa khu trọ ở Bình Dương

Tiến hành xác minh nhanh, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã phong tỏa khu nhà trọ do bà Nguyễn Thị Th. làm chủ ở ấp Dòng Sỏi, xã An Tây, TX Bến Cát, nơi Mạnh ở trọ. Khu trọ này có 21 phòng trọ, 1 ki ốt với 42 người tạm trú.

Ngoài ra, chiếc xe chở Mạnh đến Bình Dương trên xe có 8 người đi cùng do tài xế L.T.T điều khiển đã được hướng dẫn cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Khởi tố vụ đánh người gãy răng vì bị nhắc nhở dừng đèn đỏ quá lâu

Ngày 22/1, Công an quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” để điều tra vụ việc nam tài xế Vũ Ngọc Long (SN 1973, trú phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) đánh gãy răng người nhắc nhở dừng đèn đỏ quá lâu.

Tài xế Vũ Ngọc Long tại trụ sở công an.

Khoảng 20h15 ngày 31/12/2020, anh T.A điều khiển ô tô đến lối quay đầu xe trên đường Khuất Duy Tiến (đối diện khu tập thể C2, Thanh Xuân Bắc) thì bị xe ô tô của tài xế Long dừng chắn lối quay đầu nên phải dừng lại. Anh P.T.A xuống xe yêu cầu lái xe di chuyển. Tài xế Long tát vào mặt, đấm đá đánh anh T.A gây thương tích, chảy máu vùng mặt. Sau khi hành hung anh T.A, tài xế Long bỏ đi.

Ngày 3/1, tại cơ quan công an, tài xế Long khai nhận do khi lái xe đến lối quay đầu gần ngã tư Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi thì xe ô tô của anh gặp sự cố nên phải dừng lại chứ không phải cố tình dừng đỗ đèn đỏ quá lâu.

