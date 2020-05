Tin tức 24h qua: Nhìn lại 1 năm “bảo bối” của Nhật Bản xuất hiện ở Hồ Tây

Thứ Bảy, ngày 16/05/2020 21:00 PM (GMT+7)

Nhìn lại 1 năm “bảo bối” của Nhật xuất hiện ở Hồ Tây; Ngày 16/5, Việt Nam ghi nhận 5 ca dương tính với SARS-CoV-2... là những tin nóng nhất 24h qua.

Nhìn lại 1 năm “bảo bối” của Nhật xuất hiện ở Hồ Tây

Ngày này đúng 1 năm về trước (16/5/2019), Hà Nội bắt đầu đưa vào thí điểm công nghệ Nano Bioreactor của Nhật Bản để làm sạch sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây. Dự án do Tổ chức Xúc tiến Thương mại Môi trường Nhật Bản phối hợp với Công ty Cổ phần Cải thiện Môi trường Nhật Việt (JVE) thực hiện bằng nguồn tài trợ của Nhật Bản.

Sau 1 năm, khu thí điểm một góc Hồ Tây vẫn được duy trì, tuy nhiên, nó đang bị hư hỏng. Những tấm tôn quây đã hoen rỉ, bạt rách khiến nước bên trong khu xử lý và bên ngoài hồ thông với nhau. Màu nước bên trong và bên ngoài cũng không còn có sự khác biệt.

Một bảo vệ của công ty JVE cho biết, khoảng 1 tháng trước, ông phát hiện một số tấm tôn bị hoen rỉ, thủng lỗ khiến một số con cá Koi to đã chui ra ngoài. Về vấn đề này, đại diện JVE cho hay, do khu vực thử nghiệm ở Hồ Tây được quây bằng tôn nên theo thời gian (cụ thể là 1 năm) ngâm dưới nước, cùng với mưa to, gió lớn nên lớp tôn bị hỏng là chuyện không thể tránh khỏi.

Nước Hồ Tây cũng đang thấp khiến hệ thống máy sục khí Nano nổi lên trên mặt nước.

Đại diện JVE cho biết, hiện ở Hồ Tây vẫn duy trì công nghệ Nano-Bioreactor với 02 máy Nano và các tấm Bioreactor đặt chìm ở dưới lòng Hồ từ thời điểm ban đầu. Sau một thời gian nước đã được xử lý đạt QCVN thì không cần vận hành máy 24/24h như ban đầu nữa, mà chỉ cần vận hành 6/24h vào ban tối khi hàm lượng oxy hòa tan DO xuống thấp hoặc hoàn toàn không cần vận hành (0/24h) tùy vào tình trạng nước trong khu xử lý.

Hiện tại, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên đoàn chuyên gia Nhật không thể nhập cảnh sang Việt Nam. Tuy nhiên, JVE và đoàn chuyên gia vẫn trao đổi thông tin qua các phương tiện trực tuyến do đó, việc vận hành và duy trì công nghệ không gặp khó khăn gì.

Tổng Giám đốc Bayer Việt Nam phát tán tài liệu có đường lưỡi bò phi pháp

Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho hay vào chiều 15/5, thanh tra sở này đã làm việc với bà Lynette Moey Yu Lin (quốc tịch Malaysia, gốc Trung Quốc), Tổng Giám đốc Công ty Bayer Việt Nam về việc bà Lynette cung cấp thông tin hình ảnh vi phạm về chủ quyền quốc gia.

Bà Lynette Moey Yu Lin thừa nhận đã gửi tệp tin (dung lượng 19 MB) về phòng, chống đại dịch Covid-19 cho 9 người để biết về phương thức ứng phó dịch, trong đó có một trang chứa hình ảnh bản đồ không thể hiện đúng chủ quyền quốc gia Việt Nam.

Hiện tại, bà Lynette Moey Yu Lin đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật thu hồi thư điện tử nêu trên.

Chiếu theo quy định, bà Lynette Moey Yu Lin có thể bị phạt tiền từ 25-35 triệu đồng về việc sử dụng thư điện tử cá nhân để cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính sẽ được ban hành sau 7 ngày.

Ngày 16/5, Việt Nam ghi nhận 5 ca dương tính với SARS-CoV-2

Bộ Y tế cho biết, tính đến 18h ngày 16/4 đến 18h ngày 16/5, đã 30 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Ngày 16/5, Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay lên 178 ca.

Trong số 5 người nhập cảnh nhiễm COVID-9 ngày 16/5, có một trường hợp nhập cảnh trái phép.

Cụ thể: Bệnh nhân nam, 39 tuổi, từ Campuchia về nước và nhập cảnh trái phép qua đường mòn vào lúc 15h30 ngày 2/5, đến nhà người dì ruột tại ấp Tân Đông, xã Tân Thành, huyện Tân Châu (Tây Ninh).

Theo yêu cầu của người dì, người đàn ông này đã tới ngay công an xã trình báo, được giữ cách ly tại xã tới sáng 3/5. Sáng 3/5 được đưa đi cách ly tập trung tại K71.

Ngày 5/5, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Tối 15/5, mẫu xét nghiệm lần 2 của bệnh nhân tại Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân được điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

17 người tiếp xúc gần với bệnh nhân này đã được cách ly theo dõi tại Trung tâm Y tế huyện Tân Châu và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

Quốc hội sẽ phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bằng hình thức bỏ phiếu kín

Thông tin về việc chuẩn bị chương trình Kỳ họp 9, Quốc hội, khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội diễn ra trong khoảng 19 ngày.

Ông Vương Đình Huệ được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Kỳ họp Quốc hội sẽ diễn ra làm 2 đợt. Đợt 1 của kỳ họp sẽ tổ chức theo hình thức họp trực tuyến, diễn ra trong 9 ngày bắt đầu ngày 20/5 (khai mạc kỳ họp) và kết thúc sáng ngày 29/5. Đợt 2 tiến hành, Quốc hội họp 10 ngày bắt đầu ngày 8/6 và kết thúc ngày 19/6 (bế mạc kỳ họp).

Chiều 10/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Sáng 11/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ.

Trong ngày làm việc này, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Băng nhóm chém nhau náo loạn trong đêm, một thanh niên đứt lìa tay

23h30 khuya 15/5, tại trước tòa nhà Trung tâm Thương mại chợ Lớn Quy Nhơn (TP Quy Nhơn) đã xảy ra ẩu đả giữa hai băng nhóm gồm hàng chục thanh niên địa phương.

Trong lúc đâm chém nhau bằng hung khí, phát hiện anh L.Đ.Đ (SN 1993, trú đường Nguyễn Thái Học (Quy Nhơn, Bình Định) bị chém đứt lìa cánh tay, nhóm thanh niên ngay sau đó rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân nằm thoi thóp một mình.

Nam thanh niên bị nhóm côn đồ chém đứt lìa cánh tay và tử vong. Ảnh cắt từ clip

Sau đó, anh L.Đ.Đ được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nạn nhân Đ. tử vong vào lúc 0h15 phút rạng sáng 16/5.

Nguyên nhân dẫn đến hỗn chiến trên là do mâu thuẫn trong quá trình mua bán "cỏ Mỹ" giữa nhóm của "Lò Bò" và nhóm "Nhà đèn". Sự việc ngay sau đó được giải quyết bằng ẩu đả, cả hai nhóm kêu gọi thêm người, mang hung khí hỗn chiến, khiến nạn nhân Đ. (thuộc nhóm Lò Bò) tử vong.

Ngay trong đêm 15/5 đến sáng 16/5, cơ quan công an đã đến nhà các đối tượng để vận động ra đầu thú. Hiện tại, nhiều đối tượng đã bỏ trốn, chỉ có một đối tượng ra đầu thú.

