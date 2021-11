Tin tức 24h qua: Mời một Youtuber phát ngôn trong livestream của bà Phương Hằng lên làm việc

Thứ Hai, ngày 22/11/2021 20:17 PM (GMT+7)

Mời một Youtuber phát ngôn trong livestream của bà Phương Hằng lên làm việc; Nợ 85 triệu, nam thanh niên lên tầng 16 chung cư Linh Đàm định tự tử... là những tin nóng nhất 24h qua.

Mời một Youtuber phát ngôn trong livestream của bà Phương Hằng lên làm việc

Ngày 22/11, Sở TT&TT tỉnh Bình Dương đã gửi giấy mời cho ông Ngô Thanh Long (thường trú Đồng Nai) đến làm việc về các vấn đề liên quan đến nội dung phát ngôn trong buổi livestream tại buổi giao lưu do bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam tổ chức, ngày 14/11. Thời gian làm việc với ông Long được ấn định vào sáng thứ 6 (26/11).

Long Ngô (thứ 2 từ bên trái qua) khách mời chính thức tại buổi giao lưu của bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: MXH

Trước đó, chiều 14/11, bà Nguyễn Phương Hằng tổ chức buổi giao lưu có sự tham gia của rất đông người tại Khu du lịch Đại Nam (Bình Dương). Nhân vật chính của buổi giao lưu là vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng, Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân và ba Youtuber, trong đó có ông Long Ngô.

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đề nghị Sở TT&TT tỉnh Bình Dương kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) liên quan đến vụ việc này. Sở TT&TT Bình Dương phải gửi báo cáo kết quả xử lý về đơn vị này trước ngày 30-11.

Nợ 85 triệu, nam thanh niên lên tầng 16 chung cư Linh Đàm định tự tử

Vào khoảng 18h ngày 21/11, cư dân sống tại tầng 16, toà nhà chung cư HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội phát hiện một nam thanh niên đang chui người ra khỏi khu vực lưới an toàn hành lang, có ý định tự tử. Thấy vậy, người dân đã hô hoán và báo cho chính quyền phường Hoàng Liệt để giải cứu.

Nam thanh niên được đưa về trụ sở công an

Nam thanh niên khai nhận là N.A.T. (21 tuổi, ở huyện Thường Tín, Hà Nội), từng là sinh viên đại học nhưng đã nghỉ học được một thời gian. T. trình bày có nợ 85 triệu đồng chưa trả được và sợ gia đình biết mắng chửi. Nam thanh niên nảy sinh buồn chán và nghĩ đến cái chết để giải thoát.

Mưa lớn gây ngập 100 nhà ở Yên Bái, người dân chôn chân trong mưa rét đầu tuần

Theo Đài khí tượng thủy văn Yên Bái, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên đêm 21/11 và sáng sớm 22/11, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa, mưa rào (có nơi mưa to đến rất to) và dông.

Mưa lớn đã liên tiếp trút xuống gây tình trạng ngập úng cục bộ tại khu vực thành phố. Nước mưa cũng tràn vào nhà dân, ảnh hưởng hơn 100 hộ trên địa bàn.

Nước mưa tràn vào nhà dân gây hư hỏng một số đồ đạc và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt.

Ngoài ra, mưa lớn kèm đường ngập nên vào giờ cao điểm buổi sáng người dân đi làm phải chịu cảnh tắc đường, chôn chân dưới mưa rét.

Ngay sau khi xảy ra ngập úng, các xã, phường đã huy động lực lượng giúp người dân kê cao, di chuyển tài sản và dọn dẹp nhà cửa sau khi nước rút. Đồng thời huy động lực lượng phân luồng giao thông, chốt chặn tại các khu vực ngập sâu, cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ sạt lở.

Ba người bị điện trung thế phóng khi lắp trụ đèn, 1 người tử vong

Ngày 21/11, xảy ra một vụ tai nạn, do trụ bê tông bị va chạm vào đường điện trung thế làm phóng điện khiến tài xế tử vong, 2 người khác bị thương tại xã Giao Long, huyện Châu Thành, Bến Tre.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CTV

Nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Văn Ngàn (34 tuổi, là tài xế cho công ty TNHH Công trình Đô thị Duy Hưng). Trong quá trình anh Ngàn điều khiển xe cẩu, cẩu trụ bê tông từ trên xe xuống dựng trụ, thì trụ bê tông bị va chạm vào đường dây điện trung thế gây ra tiếng nổ lớn. Có 2 người đàn ông đứng dưới đất phụ giúp dựng trụ bê tông cũng bị phóng điện ngất xỉu tại hiện trường.

Sở Y tế TPHCM kiến nghị cho F0 không triệu chứng chỉ cách ly 7 ngày

Ngày 22/11, Bộ Y tế công bố 10.299 ca mắc COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.099.710 ca, trong đó có 907.459 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tại TPHCM, Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi Bộ Y tế kiến nghị cho bệnh nhân COVID-19 (F0) không có triệu chứng, đã tiêm đủ hai mũi vaccine chỉ phải cách ly tại khu cách ly hoặc bệnh viện (BV) 7 ngày thay vì 14 ngày như trước.

Tại Đà Nẵng, học sinh lớp 12 trên địa bàn TP Đà Nẵng được đi học trực tiếp trở lại sau thời gian dài phải học trực tuyến vì dịch COVID-19.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quamoi-mot-youtuber-phat-ngon-trong-livestream-cua-baphuong-hang-l...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quamoi-mot-youtuber-phat-ngon-trong-livestream-cua-baphuong-hang-len-lam-viec-502021221120181830.htm