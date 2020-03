Tin tức 24h qua: Xử phạt cô giáo mầm non lên mạng quảng cáo thuốc chống Covid-19

Thứ Bảy, ngày 21/03/2020 21:00 PM (GMT+7)

Xử phạt cô giáo mầm non lên mạng quảng cáo thuốc chống Covid-19; Công bố 3 ca nhiễm Covid-19 số 92, 93, 94… là những tin nóng 24h qua.

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 (Số liệu cập nhật lúc 04:16 22/03/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers (Số liệu cập nhật lúc22/03/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers Thế giới Ý Iran Việt Nam Ca nhiễm bệnh Ca tử vong Ca khỏi bệnh STT Tỉnh Ca nhiễm Ca tử vong Ca khỏi bệnh

Xử phạt cô giáo mầm non lên mạng quảng cáo thuốc chống Covid-19

Sáng 21/3, Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, Công an huyện Bình Sơn đã có quyết định xử phạt hành chính cô Lâm Thị Thúy D. (23 tuổi, giáo viên mầm non, thường trú ở xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn) về hành vi đưa tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên mạng xã hội.

D. tại cơ quan công an. Ảnh công an cung cấp

Cách đây một tuần, cô D. có đăng trên facebook cá nhân nội dung: "Khẩu trang, nước rửa tay thôi thì không đủ đâu ạ. Em oder từ tiệm thuốc Thái Lan về nên mọi người yên tâm. Vừa tới cô bán thuốc bảo các bác sĩ Thái Lan chế tạo ra được thuốc kháng sinh virus Corona nghe mừng hết lớn. Đó là kháng sinh Covid-19 có tên FAI - TALAI JONE….". Cô D. cho rằng mục đích đăng tin là để bán được thuốc, kiếm lời.

Sau đó, cô D. đã gỡ bài viết này, đăng lời xin lỗi cộng đồng mạng. Tại cơ quan Công an, D. thừa nhận hành vi sai trái của mình.

Phi công nhiễm Covid-19 từng đến quán bar, TP.HCM tìm khẩn cấp người tiếp xúc

Theo công bố của Bộ Y tế tối 20/3, bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 91 của Việt Nam là một phi công của Vietnam Airlines có quốc tịch Anh, cư ngụ tại một chung cư ở phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM.

Trước đó, từ ngày 13/3 đến 18/3, bệnh nhân lưu trú tại TP.HCM và tới một số địa điểm ăn uống, giải trí.

Quán bar Budha tại số 7 đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM.

Quán bar Buddha Bar&Grill tại Thảo Điền, quận 2 đã xác nhận phi công này có đến quán bar từ 9h30 tối 14/3 đến 3h15 sáng 15/3 và từ 2h30 - 4h30 chiều 17/3. Hiện, quán bar và khu vực Thảo Điền nơi bệnh nhân sinh hoạt đã được khử trùng.

Ngày 21/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM phát thông báo khẩn đến các khách hàng từng đến quán bar Budha (số 7 đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM).

Cơ quan chức năng của TP.HCM kêu gọi những khách hàng từng đến quán bar Budha trong vòng 14 ngày trước, liên hệ với cơ quan y tế địa phương gần nhất để được kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm.

Ngoài ra, TP.HCM đề nghị tất cả những người có thể đã tiếp xúc với những khách hàng từng đến quán bar Budha trong vòng 14 ngày trước, hiện đang có mặt ở TP.HCM và các tỉnh, thành khác liên hệ với cơ quan y tế địa phương gần nhất.

Mọi thông tin cần thông báo liên quan những trường hợp nêu trên, người dân có thể liên hệ đường dây nóng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM: 0869577133.

Công bố 3 ca nhiễm Covid-19 số 92, 93, 94

Ngày 21/3, Bộ Y tế công bố ca nhiễm Covid-19 thứ 92 tại Việt Nam. Bệnh nhân nam, 21 tuổi, trú tại phường 9 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Ca bệnh 93 (BN93): Bệnh nhân là du học sinh tại Pháp, ngày 16/3, bệnh nhân đi từ Paris (Pháp) đến Doha (Qatar) trên chuyến bay của hãng hàng không Qatar Airways số hiệu QR40 - hàng ghế 29 và tiếp đó đi trên chuyến bay cũng của hãng hàng Qatar Airways số hiệu QR970- số ghế 18D tới sân bay Tân Sơn Nhất ngày 17/3.

Hiện tại, bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Cách ly và hạn chế ra vào tại chung cư nơi bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Ca bệnh 94 (BN94): Bệnh nhân nữ, 64 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở thành phố Bắc Giang. Bệnh nhân sang Cộng hòa Séc thăm con gái từ ngày 29/02/2020 đến ngày 17/03/2020. Bệnh nhân về nước nhập cảnh qua sân bay Nội Bài ngày 18/3/2020 trên cùng chuyến bay (SU290, ghế 28A) với BN93 dương tính với vi rút SARS-CoV-2 (SU290, ghế 27B).

Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Phong tỏa chung cư cao cấp ở quận 12 TP.HCM vì có bệnh nhân nhiễm Covid-19

Tối 20/3, chung cư Ascent Apartment tại số 58, đường Quốc Hương, KP 5, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM đã được phong toả.

Ghi nhận của PV, toàn bộ chung cư được lực lượng công an và bảo vệ dân phố túc trực 24/24h. Trước đó, phi công người Anh (43 tuổi) sống tại căn hộ A23.02 chung cư này có kết quả xét nghiệm lần đầu mắc bệnh Covid-19.

Chung cư Ascent Apartment bị phong toả.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND phường Thảo Điền cho biết, lực lượng chức năng quận 2 đã phun tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực, đặc biệt các tầng có liên quan thang máy, phòng riêng của người mắc bệnh…

Cũng theo ông Tuấn, hiện xác định 7 người tiếp xúc với bệnh nhân, trong đó 4 trường hợp được cách ly ở Cần Giờ (3 người là công an phường, một người giúp việc), 3 người khác ở Cát Lái. Ngoài ra còn 7 trường hợp thuộc diện F2, được cách ly ở chung cư. Tất cả các trường hợp trên đang chờ kết quả xét nghiệm.

Nhiều bệnh nhân đã âm tính với virus SARS-CoV-2

Tối 21/3, Bộ Y tế cho biết các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại 11 cơ sở y tế trong cả nước, trong đó có cả bệnh nhân đang điều trị tại trung tâm y tế huyện (bệnh nhân số 73 hiện điều trị tại Trung tâm y tế huyện Thanh Miện- tỉnh Hải Dương).

Bệnh nhân mắc Covid-19 đang điều trị tại bệnh viện. (Ảnh minh họa: Báo GT)

Tổng hợp về tình hình chung của các bệnh nhân đang điều trị ở các cơ sở, Bộ Y tế thông tin, đa số tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân ổn định; có một vài bệnh nhân có dấu hiệu viêm phổi (dấu hiệu trên phim XQ) đã được điều trị theo phác đồ điều trị viêm phổi.

Trong các cơ sở y tế đang tiếp nhận và điều trị các bệnh nhân mắc Covid-19, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị 34 trường hợp (có 22 bệnh nhân người Việt, 12 bệnh nhân người nước ngoài), có nhiều bệnh nhân tại đây đã có kết quả xét nghiệm âm tính 1 lần với Covid-19, đó là bệnh nhân 17, bệnh nhân số 25, bệnh nhân số 59, bệnh nhân số 72. Riêng bệnh nhân số 24 đã 2 lần có kết quả xét nghiệm âm tính, (lần gần đây nhất là ngày 19/3), bệnh nhân số 27 cũng cho kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính.

Về 2 trường hợp nặng đang điều trị tại BV Nhiệt đới Trung ương, một trong 2 trường hợp này do tình trạng suy hô hấp tiến triển nhanh nên hội đồng chuyên môn cấp Bộ Y tế và tổ hồi sức bệnh nhân Covid-19 nặng- Bộ Y tế đã thống nhất chỉ định can thiệp ECMO (trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể). Bộ Y tế đã liên tục tổ chức hội chẩn chuyên môn gồm các chuyên gia hàng đầu về hồi sức, hô hấp, tim mạch...

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19: - Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi. - Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác. - Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế. - Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/tin-tuc-24h-qua-xu-phat-co-giao-mam-non-len-mang-quang-cao-th...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/tin-tuc-24h-qua-xu-phat-co-giao-mam-non-len-mang-quang-cao-thuoc-chong-covid-19-1070850.html