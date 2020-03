Tin tức 24h qua: Thăng quân hàm cho chiến sĩ công an hy sinh khi bắt tội phạm

Thứ Hai, ngày 23/03/2020

Thăng quân hàm cho Thượng úy công an hy sinh khi làm nhiệm vụ; 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang trong tình trạng rất nặng;... là những tin tức được quan tâm nhất 24h qua.

Thăng quân hàm cho Thượng úy công an hy sinh khi làm nhiệm vụ

Ngày 23/3, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Bộ Công an đã chấp thuận thăng quân hàm từ Thượng úy lên Đại úy đối với đồng chí Sầm Quốc Nghĩa (công an huyện Quế Phong), chiến sĩ hy sinh trong khi truy bắt tội phạm ma túy.

Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa, cán bộ Công an huyện Quế Phong hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Lãnh đạo công an tỉnh cho hay, trước mắt thăng quân hàm vượt cấp từ Thượng úy lên Đại úy, còn các chế độ chính sách khác đang được Công an tỉnh hoàn tất thủ tục gửi Bộ Công an.

Cũng trong ngày 23/3, Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Quế Phong và gia đình đã tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương tại nhà riêng của thượng úy Sầm Quốc Nghĩa.

3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang trong tình trạng rất nặng

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, ngày 23/3, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (SARS-CoV-2) đã họp triển khai các biện pháp ứng phó. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Hiện 3 bệnh nhân trong tình trạng rất nặng đang được điều trị tích cực (Ảnh minh họa).

Tại cuộc họp, cập nhật tình hình dịch bệnh từ Ban Chỉ đạo cho biết, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khoẻ (cách ly) là 52.790 người, trong đó có 1.376 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 21.119 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 30.295 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Số trường hợp mắc về được cách ly từ sân bay 39; số trường hợp mắc được phát hiện sau 74. Hiện có 96 bệnh nhân (69 người Việt Nam và 27 người nước ngoài) đang được điều trị tại 11 cơ sở khám chữa bệnh.

Về tình trạng sức khoẻ các bệnh nhân, báo cáo của Ban Chỉ đạo cho biết hiện 3 bệnh nhân trong tình trạng rất nặng đang được điều trị tích cực; 8 bệnh nhân có tiến triển nặng hơn trước; các bệnh nhân khác sức khoẻ ổn định, trong đó có 18 trường hợp đã có kết quả âm tính lần 1.

Công bố liên tiếp 10 ca nhiễm Covid-19 ngày 23/3, trong đó có một bác sỹ

Bộ Y tế trong ngày 23/3 đã công bố liên tiếp 10 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 123 trường hợp, trong đó các tỉnh, thành phố có người nhiễm mới là Hà Nội (3), TP.HCM (3), Đà Nẵng (1), Tây Ninh (2).

Bộ Y tế công bố liên tiếp 10 ca nhiễm dịch Covid-19 trong ngày 23/3.

Bệnh nhân 114 (BN114): Bệnh nhân nam, 19 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Hoàng Mai, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh Việt Nam tại Hà Lan về nước ngày 15/03/2020 trên chuyến bay SQ176 (quá cảnh tại Singapore). Bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang được điều trị và cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

BN115: Bệnh nhân nữ, 44 tuổi, quốc tịch Việt Nam, sống tại Cộng Hòa Séc. Bệnh nhân là con gái của BN94, 1 trong 5 người trong cùng một gia đình từ Cộng Hòa Séc về Việt Nam trên chuyến bay SU290. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

BN116: Bệnh nhân nam, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, bác sỹ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh. BN116 tham gia chống dịch COVID-19 từ 31/1/2020 với các công việc: Khám sàng lọc các bệnh nhân nghi COVID-19 đến Bệnh viện, điều trị những bệnh nhân được chẩn đoán dương tính và tham gia cấp cứu một số bệnh nhân nặng.

BN117: Bệnh nhân nam, quốc tịch Việt Nam, 30 tuổi, trú tại huyện Tân Hưng, Long An, làm nghề công nghệ thông tin. Hiện bệnh nhân tiếp tục được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

BN118: Bệnh nhân nữ, quốc tịch Việt Nam, 23 tuổi, trú tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, làm nhân viên casino. Tiền sử có viêm phế quản mạn tính, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

BN119: Bệnh nhân nam, 29 tuổi, quốc tịch Mỹ, trú tại Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 20/3/2020, bệnh nhân đến Bệnh viện FV khám và được nhập viện, cách ly, điều trị, lấy mẫu.

BN120: Bệnh nhân nam, quốc tịch Canada, 27 tuổi, trú tại Quận 2, TP. Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp là giáo viên ngoại ngữ. Bệnh nhân là người tiếp xúc gần với BN91. Ngày 21/3/2020, bệnh nhân có sốt, ho khan, chuyển Bệnh viện Dã chiến Củ Chi cách ly, điều trị.

BN121: Bệnh nhân nam, 58 tuổi, trú tại Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Hiện bệnh nhân tiếp tục được cách ly theo dõi tại Trung tâm y tế huyện Cần Giờ.

BN 122: Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, quê quán ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh nhân là nhân viên quán rượu tại Bangkok - Thái Lan, có tiếp xúc với nhiều người không đeo khẩu trang, về nước ngày 20/3, hiện đang được cách ly tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng-Quân Khu V (Đà Nẵng).

BN 123: Bệnh nhân nữ, 17 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Bệnh nhân sống tại Sarawar - Malaysia được 3-4 tháng nay. Trước khi từ Maylaysia trở về Việt Nam bệnh nhân có qua Brunei.

Một số du học sinh Việt bị kẹt ở sân bay tại Mỹ

Một đoàn gồm gần 40 du học sinh Việt Nam tại Mỹ đang chờ đợi ở sân bay Dallas để đi Narita (Nhật Bản) rồi nối chuyến về Việt Nam, đã chuẩn bị lên máy bay thì lại được thông báo chuyến bay từ Narita về Việt Nam bị huỷ.

Nhóm du học sinh Việt bị kẹt tại sân bay Dallas (Mỹ).

Đáng chú ý là trong đoàn có du học sinh nhận được thư xác nhận của Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ nhưng khi trình ra thì nhân viên sân bay từ chối xem. Theo thông tin từ gia đình các du học sinh này, hiện các du học sinh đang ở sân bay tìm chuyến bay khác đồng thời email, gọi điện tới các Cơ quan đại diện của Việt Nam tại Mỹ, Nhật Bản xin trợ giúp.

Dự kiến, đến tối 23/3 (theo giờ Việt Nam), phần lớn các thành viên trong đoàn du học sinh nói trên sẽ có cơ hội đổi được vé bay từ Dallas về Hong Kong (Trung Quốc) rồi nối chuyến về Việt Nam; các thành viên còn lại sẽ đổi vé để về Việt Nam trong ngày mai (24/3).

