Tin tức 24h qua: Tài xế máy múc nhanh trí đổ cát vào ô tô đang cháy, cứu 3 người

Thứ Bảy, ngày 17/04/2021 20:00 PM (GMT+7)

Tài xế máy múc nhanh trí đổ cát vào ô tô đang cháy, cứu 3 người ; Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai trong danh sách ứng cử ĐBQH khoá XV... là những tin nóng nhất 24h qua.

Tài xế máy múc nhanh trí đổ cát vào ô tô đang cháy, cứu 3 người

Khoảng 1h10 ngày 16/4, tại thị trấn Yên Lạc (Vĩnh Phúc) anh Hoàng Văn Tuân đang lái máy múc làm đêm thì thấy tiếng tri hô của một người đồng nghiệp nói “tai nạn cháy xe rồi”. Lúc này, anh Tuân lái máy múc quay sang thì thấy chiếc xe bị lật nghiêng, đang bốc cháy dữ dội. Thời điểm này, trong xe ô tô có 3 người đàn ông.

Nhanh trí, anh đổ cát vào chiếc xe để dập lửa và dùng máy múc phá vỡ cửa kính để thoát khí cứu được tài xế ra ngoài.

Tài xế máy múc đã dùng cát và đất đổ lên xe ô tô Camry để lập lửa, cứu người.

Do một nạn nhân bị thương nặng, phần đùi gãy rời nên không thể kéo ra xa được, chiếc xe lúc này vẫn đang cháy, anh Tuân buộc phải dùng máy múc hất xe ô tô xuống dưới hố gần đó tạo khoảng cách để múc đất đổ lên xe mới dập lửa được hoàn toàn.

Chiếc xe bị cháy hoàn toàn động cơ phần đầu xe, phần sau còn nguyên vẹn. Đến 10h sáng 16/4, chiếc xe được lực lượn chức năng cẩu lên.

Sau khi hình ảnh sự việc được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người dành lời khen ngợi sự nhanh ý của tài xế lái máy múc.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai trong danh sách ứng cử ĐBQH khoá XV

Chiều 16/4, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khoá XV.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất số lượng người để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khoá XV là 36 người. Hội nghị cũng biểu quyết để 21 người có đơn xin rút ra khỏi danh sách ứng cử viên ĐBQH khoá XV (82/82 đại biểu nhất trí). Không đưa vào danh sách 1 người có tín nhiệm nơi công tác dưới 50% (82/82 đại biểu nhất trí).

GS-TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

Về nội dung một người bị cơ quan an ninh điều tra bắt, ông Đàm Văn Huân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cho biết, đây là trường hợp tự ứng cử ĐBQH tên là L.T.H. (phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng). Người này bị cơ quan an ninh điều tra công an TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm, nhằm chống Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Ông Huân thông tin ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai vẫn nằm trong danh sách giới thiệu ứng cử ĐBQH khoá XV.

Tại hội nghị hiệp thương chiều 16/4, ông Tuấn đạt 100% ý kiến đồng ý giới thiệu ứng cử ĐBQH khoá XV. Từ nay đến 2 ngày trước khi niêm yết danh sách (28/4), nếu có vấn đề về nhân thân, đặc biệt, liên quan đến vi phạm về mặt hình sự, các cấp có thẩm quyền có khởi tố vụ án, khởi tố bị can thì sẽ có ứng cử viên thay thế theo đúng quy định.

Vụ cháy 6 người tử vong ở TP Thủ Đức do chập hệ thống điện xe máy

Ngày 16/4, theo nhận định sơ bộ ban đầu của Công an TP.HCM, nguyên nhân vụ cháy nhà cấp 4 khiến 6 người tử vong là do sự cố trong hệ thống điện của xe mô tô của gia đình để tại phòng khách, nằm ở lối thoát duy nhất đồng thời là cửa ra vào ngôi nhà.

Ban đầu, nguyên nhân được cho là sự cố trên hệ thống điện của xe máy để ở lối ra vào căn nhà.

Trước đó, khoảng hơn 1h rạng sáng 30/3, lửa bùng phát tại căn nhà cấp bốn số 899 Nguyễn Thị Định do ông Lục Chấn Tâm (54 tuổi) làm chủ. Thời điểm xảy ra cháy, ông Tâm ngủ phía trước căn nhà nên hô hoán cùng người dân xung quanh dập lửa nhưng bất thành. Trong lúc nỗ lực tìm cách cứu nhiều người thân đang mắc kẹt bên trong, ông Tâm bị bỏng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức).

Khi phá cửa căn nhà, cảnh sát phát hiện 6 người trong gia đình đã tử vong. Các nạn nhân gồm vợ, con và cháu của ông Tâm.

Mưa lớn khiến đường gom đại lộ Thăng Long ngập sâu, ô tô xe máy bơi trong 'biển nước"

Sáng 17/4, do ảnh hưởng của mưa to khiến đường gom đại lộ Thăng Long, Hà Nội ngập ở nhiều vị trí. Trong đó, nghiêm trọng nhất tại khu vực hầm chui số 9 và đoạn qua khu công nghiệp Thạch Thất, nhiều phương tiện gặp khó khăn khi di chuyển qua đây.

Hầm chui số 9 qua đại lộ Thăng Long ngập sâu trong nước.

Đội Cảnh sát giao thông 11 đã huy động 100% quân số có mặt tại hiện trường để điều tiết, phân luồng giao thông. Xe máy và xe ô tô 4 chỗ được phân luồng lên cầu vượt để đi vào đường nhánh trong của cao tốc. Hiện tượng ngập này chỉ xuất hiện ở đường tránh hai bên, đường cao tốc vẫn lưu thông bình thường.

Ở diễn biến khác, sau trận mưa lớn vào đêm qua và sáng 17/4, diện tích khu vực "hố tử thần" tại xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã tiếp tục lan rộng ra ra tỉnh lộ 419.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-qua-tai-xe-may-muc-nhanh-tri-do-cat-vao-o-to-dang-chay-cuu-3-nguoi...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-qua-tai-xe-may-muc-nhanh-tri-do-cat-vao-o-to-dang-chay-cuu-3-nguoi-50202117420124211.htm