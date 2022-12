Tin tức 24h qua: Phá đường dây cá độ bóng đá 2000 tỉ đồng hoạt động lưu động tại nhiều tỉnh thành

Phá đường dây cá độ bóng đá 2000 tỉ đồng hoạt động lưu động tại nhiều tỉnh thành

Ngày 7/12, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa khám phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, hoạt động lưu động tại địa bàn các tỉnh: Nghệ An, Đồng Nai, TP Hải Phòng, TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Bước đầu xác minh số tiền đánh bạc lên đến 2000 tỉ đồng...

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá vừa bị Công an TP Vinh bắt giữ.

Qua xác minh, Ban chuyên án xác định nhóm đối tượng gồm Nguyễn Văn Chiến và Lê Trí Công đều sinh năm 1989, trú tại Hồng Phong, An Dương, TP Hải Phòng lợi dụng việc thăm người thân, di chuyển đến địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, để che dấu cơ quan Công an và tổ chức cá độ bóng đá trong mùa Wordcup 2022.

Chiến và Công là tổng dưới của Nguyễn Đình Quân (SN 1993), trú tại ấp Lê Lợi 2, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Đây là đối tượng cầm đầu, có tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và “đánh bạc”, sử dụng tài khoản siêu tổng Super Master để tổ chức đường dây đánh bạc qua mạng Internet cho các con bạc tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai.

Kết quả điều tra bước đầu, Công an TP Vinh phát hiện từ tháng 6/2022 đến khi bị bắt, Nguyễn Đình Quân tổ chức đánh bạc với tang số hơn 2000 tỷ đồng, riêng trong thời gian diễn ra Word Cup 2022, đường dây do Nguyễn Đình Quân thiết lập có hàng chục đại lý, tổ chức cho hàng trăm con bạc tham gia đặt cược, số điểm đặt cược là một triệu điểm, tang số đánh bạc khoảng hơn 300 tỷ đồng.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương lên tiếng về thông tin lắp 'mỗi mắt camera hơn 1 tỷ đồng'

Trước việc dư luận xôn xao về đề án lắp đặt hệ thống camera trên địa bàn tỉnh Bình Dương với bình quân mỗi mắt camera hơn 1 tỷ đồng, thượng tá Nguyễn Minh Thân – Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Dương cho biết, để hoạt động hệ thống camera đa chức năng theo đề án, cần phải đầu tư trung tâm điều hành thông minh, các trạm dữ liệu, điều phối… do đó cần vốn đầu tư lớn.

Đại diện Công an tỉnh Bình Dương thông tin tại họp báo

Nếu định giá mỗi mắt camera hơn một tỷ đồng là rất vô lý, cố tình hiểu sai chứ không phải không biết”, thượng tá Thân nhấn mạnh.

Đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho hay, hệ thống camera có các chức năng đo đếm lưu lượng phương tiện để cảnh cáo trước tình trạng kẹt xe có thể xảy ra, đo tốc độ phương tiện (dự liệu truyền về máy chủ xác lập, in biên bản vi phạm đúng lỗi), cảnh báo hoặc thông báo cháy chính xác vị trí, dò theo lộ trình di chuyển nếu phát hiện có cướp giật trên đường.

Ngành chức năng Bình Dương đã thống nhất chọn tuyến Quốc lộ 13 đoạn thuộc địa bàn thị xã Bến Cát để thí điểm lắp đặt hệ thống camera theo mô hình này. Dự kiến hệ thống gồm 28 camera giám sát giao thông và giám sát vi phạm tín hiệu đèn giao thông tại 3 giao lộ thuộc tuyến đường Quốc lộ 13 trên địa bàn thị xã Bến Cát. Đây là các điểm phức tạp về giao thông được thí điểm.

Bệnh viện Mắt TP HCM có tân giám đốc

Sáng 7/12, theo thông tin từ Sở Y tế TP HCM, căn cứ báo cáo kết quả kỳ thi tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện Mắt TP HCM, bác sĩ Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP HCM, đã chính thức trúng tuyển.

Trước đó, tháng 4-2017, Sở Y tế đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu đối với bác sĩ Lê Anh Tuấn. (Ảnh: Sở Y tế TP HCM)

Theo đó, bác sĩ Lê Anh Tuấn đã vượt qua 2 ứng viên - gồm bác sĩ (BS) CKII Nguyễn Thị Thu Hiền (Phó Giám đốc Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP HCM) và BS CKII Hồ Văn Hân (Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp) - với số điểm cao nhất (thang điểm 100) tại vòng 2 – vòng thi đề án có chủ đề "Củng cố, tăng cường nguồn nhân lực quản lý của Bệnh viện Mắt trong giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo".

Sở Y tế TP HCM cho biết căn cứ báo cáo kết quả kỳ thi tuyển này, hội đồng thi tuyển (thuộc Sở Y tế) đang thực hiện các bước theo quy định, trình Thường trực UBND TP xem xét công nhận, phê duyệt việc điều động, bổ nhiệm chức vụ giám đốc Bệnh viện Mắt TP HCM trong thời gian tới.

Tạm đình chỉ tư cách thành viên với luật sư ký hợp đồng 2 bên vụ ‘Tịnh thất Bồng Lai’

Ngày 7/12, luật sư Nguyễn Văn Trung (chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP HCM) đã ký quyết định xử lý kỷ luật đối với luật sư T.Q.D (SN 1983) thời hạn 24 tháng vì đã có hành vi cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng có quyền lợi đối lập trong cùng vụ án hình sự. Cụ thể, khách hàng mới là bà Châu Vinh Hóa là bị cáo, trong khi đó khách hàng cũ là ông Lê Thanh Nhị Nguyên (SN 1999) - bị hại trong cùng một vụ án hình sự.

Nội dung vụ án thể hiện, bà Hóa bán hủ tiếu gần nhà ông Võ Văn Thắng (SN 1973, ngụ TP HCM) - có con gái 23 tuổi thường bỏ nhà đến Tịnh Thất Bồng Lai để "tu". Cơ sở thờ tự tư nhân này ở ấp Lập Thành, huyện Đức Hòa, Long An do bà Cao Thị Cúc (SN 1960) đứng tên cùng ông Lê Tùng Vân (SN 1932) và có hơn 20 người sinh sống.

Ông Thắng nhiều lần đến đây để buộc con về nhưng không được. Ngày 24/10/2019, ông Thắng cùng 16 người trong gia đình lại tìm đến, xông vào nhà bà Cúc tìm con gái. Bà Hóa vì hiếu kỳ nên cũng theo đến đây.

Trong lúc nhóm ông Thắng và những người trong cơ sở thờ tự xô xát, bà Hóa cầm miếng gạch men ném trúng mặt ông Lê Thanh Nhị Nguyên gây thương tích 13%. Ông Nguyên có đơn yêu cầu xử lý vụ việc và yêu cầu bồi thường 3,3 tỉ đồng.

7 giờ giải cứu nam thanh niên leo trên nóc nhà cao tầng

Khoảng 7 giờ ngày 7/12, Công an thị xã Buôn Hồ nhận được tin báo của người dân về việc nam thanh niên tên T. (25 tuổi, ngụ phường An Bình) leo lên nóc nhà của gia đình (cao hơn 20 m) và có ý định tự tử.

Người này đã trèo lên nóc nhà từ 5 giờ nhưng đến 7 giờ thì người thân mới phát hiện. Được biết, những ngày qua, anh T. có biểu hiện trầm cảm. Tại hiện trường, người thân và lực lượng chức năng liên tục vận động, khuyên nhủ anh T. xuống nhưng bất thành. Trong khi mái nhà cao, có độ dốc lớn, trời mưa trơn trượt và khi lực lượng đến gần thì anh T. liên tục la hét, đe dọa sẽ nhảy xuống đất nên quá trình cứu hộ gặp khó khăn.

Nam thanh niên leo lên nóc nhà cao tầng

Đến khoảng 12 giờ 30 phút, lực lượng công an đã dùng xe nâng tiếp cận, khống chế và đưa anh T. xuống an toàn. Sau đó, T. đã được người thân đưa đến bệnh viện thăm khám.

