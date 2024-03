Tin tức 24h qua: Kỷ luật Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh vi phạm giao thông

Quốc hội miễn nhiệm các chức vụ của ông Võ Văn Thưởng, bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước

Ông Võ Văn Thưởng. Ảnh: Phạm Thắng (PLO)

Sáng 21/3, Quốc hội họp kỳ bất thường lần thứ 6 để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Sau khi thảo luận tại đoàn về tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đã bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Võ Văn Thưởng.

Theo thông báo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sẽ giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.

Kỷ luật Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh vi phạm giao thông

CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày 20/3, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh về kết quả xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng thống nhất kỷ luật hành chính bằng hình thức “Cảnh cáo” đối với ông Trần Quang Khải - Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh vì đã có 2 hành vi vi phạm khi tham gia giao thông. Trong đó, Hội đồng kỷ luật đề xuất hình thức “Khiển trách” đối với hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Trước đó, đêm 23/1, Công an thành phố Đà Lạt phát hiện người điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 49A-478.18 là ông Trần Quang Khải (47 tuổi) có hành vi vi phạm điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25mg/l khí thở (0,112 mg/l); không có giấy phép lái xe.

Thời điểm vi phạm nồng độ cồn, ông Khải khai làm nghề tự do; tuy nhiên, qua xác minh thông tin, Công an thành phố Đà Lạt xác định ông Trần Quang Khải đang giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng.

Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch tỉnh An Giang

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ chủ tịch UBND tỉnh An Giang đối với ông Nguyễn Thanh Bình. Ảnh: NLĐ

Tại Quyết định số 240, Phó Thủ tướng phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Thanh Bình.

Tại Quyết định số 241, Phó Thủ tướng phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Anh Thư.

Các Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/3/2024.

Trước đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng có quyết định thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức "Khai trừ ra khỏi Đảng" đối ông Nguyễn Thanh Bình, phó bí thư Tỉnh ủy, bí thư Ban cán sự Đảng, chủ tịch UBND tỉnh và ông Trần Anh Thư, ủy viên Ban cán sự Đảng, phó chủ tịch UBND tỉnh.

Lý do, ông Nguyễn Thanh Bình bị Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam vào ngày 25/12/2023 về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ" liên quan vụ án khai thác cát lậu tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Còn ông Trần Anh Thư bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 24/8/2023 về hành vi "Nhận hối lộ" của Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 để tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác cát vượt công suất.

Sawaco phản hồi vụ hóa đơn tiền nước 57 triệu đồng

Ông Lê Trọng Thuần, Giám đốc kinh doanh Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) thông tin làm rõ vụ việc. Ảnh: Phan Anh (NLĐ)

Liên quan tới vụ việc một hộ dân ở quận 3 (TP.HCM) nhận hóa đơn tiền nước tháng 2 cao bất thường với 57 triệu đồng, ông Lê Trọng Thuần, Giám đốc kinh doanh Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco), đã thông tin làm rõ sự việc.

Ông Thuần cho biết, địa chỉ cấp nước này thuộc quản lý của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định. Vào kỳ hóa đơn tiền nước tháng 1, nhân viên đến đo đồng hồ nước nhưng gia đình đi vắng, phía công ty lấy mặc định lượng nước sử dụng những tháng trước đó để ra hóa đơn.

Đến kỳ tính hóa đơn tháng 2, nhân viên đã tiếp cận đồng hồ nước của hộ gia đình này và thấy khối lượng sử dụng nước tăng lên như trong hóa đơn.

Nhân viên của công ty sau đó đã kiểm tra, rà soát hệ thống đường ống dẫn nước, hệ thống nước trong ngôi nhà, kiểm định đồng hồ nước.

Ông Thuần cho hay, trong trường hợp này, Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định áp dụng phương án tính hóa đơn nước kỳ tháng 2 vẫn bằng trung bình các kỳ trước là khoảng 20m3. "Sau khi có kết quả kiểm định đồng hồ nước, chúng tôi sẽ thông tin tới khách hàng và đưa ra hướng xử lý tiếp theo"- ông Thuần thông tin.

Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị đề nghị mức án 9-10 năm tù

Các bị cáo tại phiên tòa

Chiều 21/3, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội (VKSND TP Hà Nội) công bố bản luận tội sau 2 ngày xét xử ông Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và con trai Đỗ Hoàng Việt cùng 13 bị cáo khác với cáo buộc phát hành trái phiếu để chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng.

Theo đại diện VKS, bị cáo Dũng, bị cáo Việt cùng với sự giúp sức của các bị cáo khác đã phát hành 9 gói trái phiếu lấy danh nghĩa Tập đoàn Tân Hoàng Minh khiến các bị hại tin tưởng mua trái phiếu rồi chiếm đoạt số tiền lớn.

Hành vi của bị cáo Đỗ Anh Dũng, Đỗ Hoàng Việt và 13 bị cáo khác là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân được pháp luật và Nhà nước bảo vệ. Các bị cáo là người có đủ năng lực, trách nhiệm hình sự, chuyên môn nghiệp vụ, có hiểu biết pháp luật, nhưng do động cơ tư lợi vẫn cố ý thực hiện việc chiếm đoạt tiền.

Từ những nhận định trên, đại diện VKS đã đưa ra đề nghị mức án cho 15 bị cáo trong vụ án gồm:

1. Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tân Hoàng Minh), bị đề nghị 9 - 10 năm tù.

2. Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh, bị đề nghị 5 - 6 năm tù.

13 bị cáo còn lại lần lượt bị đề nghị mức án từ 24 tháng đến 5 năm tù.

Nữ sinh lớp 10 ở Hà Tĩnh mất tích bí ẩn

Nữ sinh lớp 10 mất liên lạc với gia đình sau khi ra khỏi nhà

Chiều 21/3, thông tin từ Công an xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này đang phát đi thông báo tìm kiếm một nữ sinh lớp 10 bị mất liên lạc với gia đình từ trưa 20/3 tới nay.

Theo đó, nữ sinh bị mất liên lạc với gia đình là em Nguyễn Thị Hương G. (SN 2008, ngụ thôn Sơn Thủy, xã Mỹ Lộc).

Một cán bộ Công an xã Mỹ Lộc cho biết, trước lúc cháu mất liên lạc với gia đình thì giữa cháu với bố mẹ cũng như mọi người trong nhà không hề có xảy ra mâu thuẫn gì, tính tình cháu cũng bình thường.

"Theo người nhà thông tin thì sáng 20/3 cháu có đi học nhưng không vào lớp, đến trưa cháu về ăn cơm bình thường. Cho đến khoảng 13h chiều, cháu mang theo cặp sách đi ra khỏi nhà rồi mất liên lạc từ đó. Khi đi cháu mặc áo khoác màu đen" - cán bộ này nói.

