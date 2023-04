Tin tức 24h qua: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế ôtô tông 17 xe máy ở Hà Nội

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế ôtô tông 17 xe máy ở Hà Nội

Sáng 15/4, lãnh đạo Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh (63 tuổi, ở Long Biên, Hà Nội) về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Khoản 3, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Ô tô gây tai nạn

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 5/4, tại ngã tư Xuân La - Võ Chí Công, ô tô do tài xế Vĩnh điều khiển, chở vợ đi khám ở Bệnh viện Tim Hà Nội về thì đâm vào 17 xe mô tô làm 18 người bị thương.

Qua kiểm tra, không phát hiện lái xe Vĩnh có nồng độ cồn, tài xế cũng âm tính với chất ma túy.

Ông Nguyễn Đình Khuyến – Chủ tịch UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, theo báo cáo nhanh của công an, nguyên nhân ban đầu vụ ô tô tông hàng loạt xe máy trên đường Võ Chí Công do tài xế đạp nhầm chân phanh thành chân ga.

Sáng 6/4, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông" và ra quyết định tạm giữ hình sự lái xe Vĩnh.

Nhận cầm cố CCCD từ 100- 200 ngàn đồng, thanh niên nhận "kết đắng"

Ngày 15/4, Công an huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết đơn vị này vừa tham mưu cho UBND huyện Than Uyên ra quyết định xử phạt hành chính đối với anh L.V.N. (ở Mường Than, huyện Than Uyên) 20 triệu đồng về 2 hành vi vi phạm.

Anh L.V.N. làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Ngày 7/4, công an kiểm tra hành chính đối với cơ sở kinh doanh mua bán xe máy, điện thoại di động của anh L.V.N. ở xã Mường Than, huyện Than Uyên và phát hiện cơ sở này đã nhận cầm cố 60 thẻ CCCD.

Tại cơ quan công an, anh L.V.N. thừa nhận việc làm sai trái là đã nhận cầm cố CCCD của người dân và các cháu học sinh với mức cho vay từ 100.000 đồng-200.000 đồng, hoạt động tín dụng nhưng không đủ điều kiện về an ninh trật tự.

Công an huyện Than Uyên sau đó đã tham mưu Chủ tịch UBND huyện ra quyết định xử phạt anh L.V.N. số tiền 20 triệu đồng, trong đó 5 triệu đồng về hành vi "nhận cầm cố CCCD", 15 triệu đồng về hành vi "hoạt động kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự khi đã bị cơ quan công an thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự".

Diễn biến mới vụ vợ Chủ tịch phường xây 9 nhà liền kề không phép

Ngày 14/4, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, thành phố đã yêu cầu UBND quận Kiến An xử lý vụ việc vợ Chủ tịch UBND phường Lãm Hà xây dãy nhà ở liền kề không phép theo quy định về xây dựng và xử lý vi phạm của cán bộ (nếu có).

Ông Lê Khắc Nam cho biết, vụ việc đang được Quận ủy Kiến An xử lý theo thẩm quyền, quy trình. Quan điểm của thành phố là xử lý nghiêm, không bao che nếu cán bộ sai phạm.

Dãy 9 căn nhà ở liền kề của vợ chồng Chủ tịch UBND phường Lãm Hà (quận Kiến An, TP Hải Phòng) đã bị đình chỉ thi công.

Trước đó, đầu năm 2023 UBND phường Quán Trữ (quận Kiến An, TP Hải Phòng) phát hiện bà Lê Thị Thảo (SN 1969), vợ của ông Vũ Khắc Hiệp - Chủ tịch UBND phường Lãm Hà đã tổ chức khởi công xây dựng 9 căn nhà ở liền kề trên thửa đất mặt phố Trữ Khê, nên đã kiểm tra.

Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định, công trình xây dựng này chưa được tách thửa, chưa được cấp phép xây dựng và các căn nhà liền kề được xây dựng chung tường, chung móng.

Theo xác định của UBND quận Kiến An, bà Lê Thị Thảo đã có hành vi lấn chiếm 101,5m2 đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị, tổ chức thi công xây nhà ở không có giấy phép. Quận đã quyết định phạt 65 triệu đồng đối với bà Thảo.

Xây dựng Đại sứ quán Mỹ 1,2 tỷ USD tại Hà Nội

Sáng nay (15/4), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cùng Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn động thổ khởi công xây dựng trụ sở Đại sứ quán Mỹ mới tại Hà Nội.

Lễ động thổ diễn ra nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, từ ngày 14 đến ngày 16/4.

Khuôn viên Đại sứ quán Mỹ mới nằm ở quận Cầu Giấy, có diện tích 39.000 m2, vốn đầu tư dự kiến 1,2 tỷ USD.

Ngoại trưởng Antony Blinken và Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn tại lễ khởi công đại sứ quán mới của Mỹ tại Hà Nội. Ảnh: ĐSQ Mỹ

Phát biểu tại lễ khởi công, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, sự kiện hôm nay đã được chuẩn bị trong nhiều năm, nhờ nỗ lực và sự tận tâm của nhiều nhà ngoại giao Mỹ và Việt Nam.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng công trình đại sứ quán mới là bước tiến ý nghĩa mới nhằm tăng cường quan hệ đối tác giữa hai quốc gia và nhân dân hai nước.

Ngoại trưởng Blinken cho biết, toà nhà mới của Đại sứ quán Mỹ cao 8 tầng, đủ lớn để toàn bộ nhân sự của Đại sứ quán Mỹ về dưới một mái nhà, điều này sẽ giúp đội ngũ phối hợp thuận tiện và hiệu quả hơn.

