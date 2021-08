Tin tức 24h qua: Đứng hút thuốc trên đường vành đai 2, người đàn ông chóng mặt rơi xuống đất

Thứ Ba, ngày 31/08/2021 20:00 PM (GMT+7)

Nguyên nhân thiếu nữ 15 tuổi nhảy cầu Nhật Tân trong đêm; Đứng hút thuốc trên đường vành đai 2, người đàn ông chóng mặt rơi xuống đất... là những tin nóng nhất 24h qua.

Đứng hút thuốc trên đường vành đai 2, người đàn ông chóng mặt rơi xuống đất

Vào khoảng 18h40 ngày 30/8, ông P.Đ.C. (SN 1962, ở Cầu Giấy, Hà Nội) đi xe máy trên đường vành đai 2 rồi đứng trên thành cầu hút thuốc. Tuy nhiên, do bị chóng mặt nên ông C. ngã xuống đường dưới gầm cầu. Sau khi xảy ra sự việc, người dân đã gọi 115 đưa ông C. vào Bệnh viện E cấp cứu. Ông C. được xác định bị gãy chân phải và tay phải.

Ông C. đứng hút thuốc trên cầu bị chóng mặt nên ngã xuống đất

Ngày 31/8, lãnh đạo UBND quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, không có chuyện người đàn ông nhảy cầu tự tử trên đường vành đai 2, phường Đội Cấn như mạng xã hội chia sẻ, đây chỉ là một vụ tai nạn.

Nguyên nhân thiếu nữ 15 tuổi nhảy cầu Nhật Tân trong đêm

Tối 30/8, một cô gái đứng trên thành cầu Nhật Tân khóc lóc, bỏ mặc lời khuyên của mọi người đi đường, bất ngờ ngả người về phía sông Hồng rồi rơi xuống bên dưới. Sự việc diễn ra bất ngờ khiến mọi người la hét sợ hãi.

Theo lãnh đạo UBND phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội may mắn sau khi rơi xuống sông Hồng cô gái tự bơi vào bờ và được mọi người đưa đến viện cấp cứu, điều trị nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Cô gái trẻ bất ngờ nhảy xuống sông Hồng

Lãnh đạo phường Phú Thượng cho biết, qua xác minh cô gái 15 tuổi, quê Tuyên Quang, hiện đang trọ tại địa bàn Cầu Giấy, Hà Nội. Bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến việc thiếu nữ nhảy cầu Nhật Tân tự tử là do bố mẹ bắt về quê.

Ngày 31/8, Công an phường Phú Thượng cho biết, sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã làm việc với Bệnh viện Tim nơi cô gái được đưa vào cấp cứu để xác định, hỗ trợ người bị nạn. Nạn nhân được đưa vào viện trong tình trạng tỉnh táo, kíp cấp cứu đã chụp chiếu nhưng chưa phát hiện bị chấn thương trên thân thể. Tuy nhiên, sau khi người này phục hồi, bác sĩ đã đề xuất chuyển xuống Bệnh viện E (Hà Nội) để tiếp tục điều trị theo dõi.

Hai nguyên Thứ trưởng Bộ Công an đã chấp hành xong án phạt tù

Sáng nay 31/8, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo Công bố quyết định Đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước.

Thứ Trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng tại buổi họp báo

Thứ Trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết trong số 3.026 phạm nhân được đặc xá đợt này có 283 phạm nhân thuộc án xâm phạm về quản lý kinh tế và chức vụ. Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng khẳng định trong pháp luật của Việt Nam không có phạm nhân về chính trị, các phạm nhân đều vi phạm pháp luật nằm trong Bộ luật Hình sự quy định. Trong đợt này có 21 phạm nhân nước ngoài thuộc 7 quốc tịch khác nhau. Trong đó có 10 phạm nhân người Trung Quốc và 2 phạm nhân người Nhật Bản được đặc xá trong trường hợp đặc biệt.

Trong đợt đặc xá lần này có 499 người dân tộc thiểu số của Việt Nam, 314 phạm nhân là người có tôn giáo.

Thứ trưởng Bộ Công an nói và cho biết thêm riêng trường hợp 2 nguyên thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành đã được chấp hành xong án phạt tù nên không được đặc xá trong đợt này.

TPHCM lên kế hoạch tiêm vắc-xin cho học sinh từ độ tuổi 12 đến 18

Ngày 31/8, Bộ Y tế công bố 12.591 ca mắc COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 457.882 ca, trong đó có 236.086 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Ngày 31/8, Thủ tướng vừa có Công điện yêu cầu dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, làm dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm, bùng phát như dịp nghỉ lễ 30/4.

Bên cạnh đó, Cục Hàng không VN yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam dừng việc mở bán vé trên các đường bay nội địa. Hãng hàng không có trách nhiệm hoàn trả tiền cho hành khách theo đúng kênh hành khách đã thực hiện việc thanh toán vé trên các chuyến bay nội địa được xuất từ sau ngày 21/7/2021cho đến khi có thông báo mới.

Tại TPHCM, triển khai phát các túi thuốc cho bệnh nhân F0 đang điều trị tại nhà (gồm 3 gói A, B, C) tùy thuộc vào triệu chứng của bệnh nhân và những lưu ý cho người bệnh khi sử dụng túi thuốc này.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT TPHCM cũng đang có kế hoạch phối hợp với sở y tế tiêm vắc xin phù hợp cho các em từ độ tuổi 12 đến 18. Nếu tình hình dịch ổn định, các em học sinh và giáo viên được chích ngừa đầy đủ, có thể đến trường học trực tiếp.

Tại Hà Nội, Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 (gọi tắt là Bệnh viện điều trị COVID-19 - Y Hà Nội) với quy mô 500 giường bệnh tại Hà Nội chính thức đi vào hoạt động.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-qua-dung-hut-thuoc-tren-duong-vanh-dai-2-nguoi-dan-ong-chong-mat-r...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-qua-dung-hut-thuoc-tren-duong-vanh-dai-2-nguoi-dan-ong-chong-mat-roi-xuong-dat-5020213182005572.htm