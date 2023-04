Tin tức 24h qua: Bị đồn trúng Vietlott 19 tỷ đồng, người đàn ông ở Thanh Hóa liên tục “tiếp khách” đến xin tiền

Bị đồn trúng Vietlott 19 tỷ đồng, người đàn ông ở Thanh Hóa liên tục “tiếp khách” đến xin tiền

Người đàn ông ở Thanh Hóa gặp phiền hà vì bị đồn trúng Vietlott 19 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Sáng 28/4, tin từ UBND xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, trên địa bàn có xôn xao vụ việc một người đàn ông bị tung tin đồn trúng vé số Vietlott hàng chục tỉ đồng khiến cuộc sống của gia đình bị đảo lộn, phiền hà.

Theo đó, khoảng 1 tuần vừa qua ông Đ.V.B. (SN 1966; ngụ xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc) bất ngờ bị tung tin đồn trúng Vietlott 19 tỉ đồng.

"Thông tin lan truyền từ việc một người đàn ông cùng xã ngồi uống rượu với người nhà của tôi. Sau đó, người nhà có nói đùa rằng tôi trúng Vietlott với số tiền 19 tỷ đồng. Sau cuộc rượu đó, mọi người truyền tai nhau tôi trúng vé số" - ông B. kể.

Cũng theo B., bản thân ông không hề trúng Vietlott, nhưng từ khi có tin đồn có rất nhiều người tìm tới nhà để xin tiền, đặc biệt là những người ăn xin.

Theo lãnh đạo xã Cầu Lộc, để đảm bảo an ninh trật tự, Công an xã đã phải vào cuộc, sau nhiều ngày, tin đồn dần được sáng tỏ nên lượng người tới xin tiền ông B. đã thưa dần.

“Tàu ma” ở Hồ Tây bị cưỡng chế, tháo dỡ, di dời

Các công nhân tháo dỡ con "tàu ma"

Theo đúng chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội, ngày 27/4, UBND phường Nhật Tân phối hợp với các phòng, ngành chức năng của UBND quận Tây Hồ đã thực hiện cưỡng chế tháo dỡ, di dời bến cập du thuyền của Công ty Cổ phần Sông Potomac ra khỏi hồ Tây.

Đơn vị tháo dỡ đã phải dùng thuyền kéo và cần cẩu đẩy du thuyền sang một bên để kéo bến cập du thuyền vào gần bờ, sau đó mới tháo dỡ.

Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ khẳng định, trong tháng 5 và tháng 6 tới, sẽ có kế hoạch di chuyển toàn bộ số tàu của Công ty Cổ phần Nhà nổi Hồ Tây và Công ty CP Sông Potomac ra khỏi hồ Tây theo đúng chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội.

Người dân đồ đạc lỉnh kỉnh, chật vật rời phố về quê nghỉ lễ

Tại Hà Nội, bến xe Nước Ngầm, phòng bán vé đông kín người

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2023 liền sát với dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương. Do đó, người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày liên tiếp.

Tại Hà Nội, từ trưa 28/4, khu vực cửa ngõ phía Nam lượng phương tiện bắt đầu gia tăng trên các làn đường theo hướng rời trung tâm. Vành đai 3 trên cao và dưới thấp đoạn qua Nguyễn Xiển tắc dài.

Càng về chiều, lượng khách đổ về bến xe Mỹ Đình ngày một đông, khu vực phòng chờ bán vé chật kín chỗ ngồi.

Bến xe Nước Ngầm, rất đông người dân, trong đó đa số là thanh niên đã đổ về để lấy vé hoặc tìm cách mua vé về Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Phòng... Khảo sát của PV, các nhà xe chạy tuyến Hà Nội về Nghệ An, Thanh Hóa đã bán hết vé, trong hôm nay chỉ trả vé cho khách đã đặt trước. Trước nhu cầu của người dân về quê tăng, Bến xe Nước Ngầm đã tăng cường xe về các tỉnh phía Nam.

Tại TP.HCM, hàng nghìn người đổ về quê nghỉ lễ khiến các tuyến đường cửa ngõ xảy ra ùn tắc kéo dài, các phương tiện phải nhích từng chút một trên đường.

Cửa ngõ Đông Bắc hướng vào sân bay trên đường Bạch Đằng, Hồng Hà và các đường kết nối cũng chật kín xe cộ dừng chờ đèn tín hiệu kéo dài gần 1km.

Đường Cộng Hoà thời điểm 16h, xe cộ kẹt cứng kéo dài từ đoạn giao với đường Út Tịch đến cầu vượt Hoàng Hoa Thám ở cả hai hướng. Cửa ngõ Đông Bắc hướng vào sân bay trên đường Bạch Đằng, Hồng Hà và các đường kết nối cũng chật kín xe cộ dừng chờ đèn tín hiệu kéo dài gần 1km.

Khu vực bến xe Miền Tây (quận Bình Tân), hàng nghìn hành khách tay xách nách mang đến bến xe để mua vé. Càng về chiều tối, lượng khách đổ về đây càng đông.

Trên tuyến Quốc lộ 1 (quận Bình Tân và huyện Bình Chánh) hướng về các tỉnh miền Tây giao thông ùn ứ nghiêm trọng. Dòng phương tiện nối đuôi nhau di chuyển từng chút trên đường.

Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), lượng hành khách đổ về đây đông nhưng không có cảnh chen lấn.

Phó Giám đốc Công an Đồng Tháp làm Phó Cục trưởng Cảnh sát hình sự

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa (thứ 3 từ trái sang) và Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp chúc mừng Thượng tá Bùi Đức Tài. Ảnh: PV

Ngày 27/4, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động cán bộ đối với Thượng tá Bùi Đức Tài - Phó Giám đốc Công an tỉnh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an.

Trước đó, từ tháng 5/2020, Thượng tá Bùi Đức Tài được Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.

