Thời tiết cuối tuần: Miền Bắc chuyển mưa lạnh, miền Nam ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (6/10), các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; từ chiều tối và đêm 6/10 đến sáng ngày 7/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm; trời se lạnh về đêm và sáng sớm. Ngày 8/10, mưa giảm nhanh, ngày nắng.

Tại Trung Bộ, hôm nay (6/10), thời tiết chủ đạo ban ngày có nắng, chiều tối và đêm ở phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Ngày 7-8/10, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông, có nơi mưa to; phía Nam ngày nắng, mưa to tập trung về chiều tối.

Tây Nguyên và Nam Bộ cuối tuần ban ngày có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to.

