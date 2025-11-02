Tận thấy khu 'đất vàng' khiến diễn viên Trương Ngọc Ánh vướng lao lý

Dự án tòa nhà Indochine tại số 112 Nguyễn Thị Minh Khai (phường Xuân Hoà) từng được quảng bá là công trình bất động sản cao cấp giữa trung tâm thành phố.

Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng là đơn vị chủ đầu tư của dự án tòa nhà Indochine tại địa chỉ 112 Nguyễn Thị Minh Khai (phường Xuân Hòa). Người đại diện pháp luật của công ty là bà Trương Ngọc Ánh - nghệ sĩ, diễn viên kiêm doanh nhân được biết đến trong lĩnh vực giải trí và bất động sản.

Vị trí 112 Nguyễn Thị Minh Khai nằm đối diện Dinh Độc Lập, ngay góc giao lộ giữa Nguyễn Thị Minh Khai - Cách Mạng Tháng Tám - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chỉ cách chợ Bến Thành và Nhà hát Thành phố khoảng 1-2km.

Khu vực Nguyễn Thị Minh Khai - Cách Mạng Tháng Tám từ lâu được xem là vùng "đất vàng" của bất động sản TPHCM.

Bà Trương Ngọc Ánh bị cáo buộc có hành vi gian dối, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình kêu gọi góp vốn thực hiện dự án bất động sản tại số 112 Nguyễn Thị Minh Khai.

Từ tháng 12/2007, UBND TPHCM đã ban hành quyết định thu hồi khu đất 112 Nguyễn Thị Minh Khai để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn.

Khu "đất vàng" trong vụ án diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt với cáo buộc chiếm đoạt 9,1 triệu USD có vị trí đắc địa bậc nhất tại TPHCM.