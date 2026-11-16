Tạm giữ 16 xe máy, xử phạt 33 thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng ở Quảng Trị

Các trường hợp vi phạm TTATGT được Phòng CSGT phát hiện, xử lý. Ảnh: CATQT

Trong 3 ngày, từ 13 đến 15/11, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, lập biên bản 33 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tạm giữ 16 xe mô tô, với tổng số tiền xử phạt ước tính khoảng 120 triệu đồng.

Ngày 15/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát trên địa bàn các phường Bắc Gianh, Ba Đồn và xã Phú Trạch, qua đó phát hiện, xử lý nhiều trường hợp thanh thiếu niên vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông.

Trong 3 ngày, từ 13 đến 15/11, lực lượng chức năng đã lập biên bản 33 trường hợp vi phạm, tạm giữ 16 xe mô tô. Tổng số tiền xử phạt ước tính khoảng 120 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu là điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga, đi dàn hàng ngang và không đội mũ bảo hiểm. Đây đều là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn, đe dọa an toàn của người tham gia giao thông và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Đáng chú ý, tối 14/11 và rạng sáng 15/11, một số trang mạng xã hội xuất hiện thông tin, hình ảnh phản ánh tình trạng các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, có dấu hiệu đua xe trái phép trên địa bàn phường Đồng Hới. Những hình ảnh này thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, gây bức xúc trong dư luận.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị, thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm; phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, tập trung vào tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga, tụ tập gây mất an ninh, trật tự.

Cùng với công tác kiểm tra, xử lý, lực lượng Cảnh sát giao thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông trong thanh thiếu niên, nhằm chủ động phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị khuyến cáo thanh thiếu niên nghiêm túc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; đồng thời đề nghị các bậc phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục con em, tuyệt đối không giao xe mô tô, xe gắn máy cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định.