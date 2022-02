Tài xế xuất hàng qua Móng Cái có còn phải “đóng luật”?

Trước đó, Báo Giao thông đăng tải loạt bài điều tra về việc mua bán lốt xe, ép tài xế, chủ xe nộp tiền “đóng luật” tại một số cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Sau đó, UBND tỉnh Lạng Sơn đã lập tức vào cuộc, chỉ đạo Công an tỉnh này điều tra. Đến nay đã có 6 bị can, trong đó có 1 cán bộ hải quan tỉnh Lạng Sơn, 2 cán bộ Đội quản lý trật tự huyện Cao Lộc bị khởi tố vì đưa, nhận hối lộ. Sau bài điều tra của Báo Giao thông, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã vào cuộc. Báo Giao thông cũng đã cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh.