Rơi vận thăng làm 11 người thương vong: Chưa khởi tố do chờ giám định

Thứ Bảy, ngày 09/01/2021 16:04 PM (GMT+7)

Đã qua 1 tuần kể từ khi xảy ra vụ rơi lồng vận thăng tại công trình trụ sở Sở Tài chính Nghệ An nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa thể khởi tố.

Chiếc vận thăng tại công trình thi công trụ sở Sở Tài chính Nghệ An bị rơi khi đang đưa 11 công nhân quay trở lại làm việc.

Sáng 9/1, trao đổi với PV Báo Giao thông qua điện thoại, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng-Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Công an tỉnh vẫn chưa ra quyết định khởi tố vì còn chờ các kết quả giám định và thu thập chứng cứ, cơ sở pháp lý.

“Sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh đã vào cuộc điều tra, đã ra quyết định giải quyết theo tin báo.

Hiện Công an tỉnh đang tiến hành các hoạt động thẩm định hồ sơ công trình, hồ sơ sự việc, giám định, thu thập thêm chứng cứ... để xác định nguyên nhân dẫn đến sự việc, trách nhiệm của những người liên quan.

Khi có đủ căn cứ chứng minh và đủ cơ sở pháp lý thì sẽ tiến hành các bước xử lý tiếp theo theo quy định của pháp luật”, Đại tá Hùng cho biết thêm.

Trước đó, theo báo cáo của Sở Tài chính Nghệ An chiếc vận thăng gặp nạn có mã hiệu SC 100, do Trung Quốc chế tạo, sản xuất năm 2016. Thang máy có biên bản kiểm định kỹ thuật an toàn (vận thăng chở hàng có người đi kèm) số 20-257/KĐMN, ngày 24/8/2020 do Công ty TNHH MTV Kiểm định kỹ thuật an toàn Miền Nam thực hiện kiểm định, hạn kiểm định đến ngày 24/8/2021.

Các công nhân bị tử vong và bị thương trong vụ việc đa số là lao động thời vụ mới tới làm tại công trình này.

Trả lời báo chí, ông Lê Tiến Lực, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thi công cơ giới và xây lắp 171 - đơn vị thi công cũng khẳng định: Chiếc thang tời chúng tôi bắt đầu lắp từ tháng 9/2020, trước khi lắp đặt đưa vào sử dụng thang tời đã được kiểm định theo quy định.

Thang này chở được 1 tấn, khoảng 16-18 người... Các công nhân gặp nạn đều là người của công ty, công ty có ký hợp đồng lao động, một số là lao động thời vụ.

Trong khi đó, theo tìm hiểu của PV, việc lắp đặt và sử dụng vận thăng phải tuân thủ các quy định về đảm bảo kỹ thuật và an toàn lao động theo Quy chuẩn quốc gia và quy định đã được Bộ Lao động Thương bình và Xã hội hướng dẫn từ năm 2013.

Trong đó, quy định đơn vị thi công phải bố trí người điều khiển máy vận thăng. Người này chịu trách nhiệm quản lý về sự hoạt động an toàn của máy vận thăng; người này phải được đào tạo và cấp chứng chỉ nghề nghiệp theo quy định.

Trụ sở Sở Tài chính Nghệ An đang được thi công với tổng mức đầu tư là 100 tỷ đồng.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin vào khoảng 13h5’ ngày 2/1, tại công trình thi công trụ sở làm việc của Sở Tài chính Nghệ An (phường Hưng Phúc), chiếc lồng vận thăng đang chở 11 người và 2 xe kiến cát đi lên tầng 4 thì rơi tự do.

Sự việc đã khiến 11 người gặp nạn, trong đó, 1 người tử vong khi tới bệnh viện, 2 người khác ngừng tuần hoàn khi cấp cứu gia đình xin đưa về, 8 người khác bị gãy chân tay, chấn thương phủ tạng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND TP Vinh, UBND phường Hưng Phúc, Đội Quản lý trật tự đô thị TP Vinh đã đến lập biên bản và phong tỏa công trình, niêm phong các trang thiết bị liên quan và yêu cầu tạm dừng thi công.

Đồng thời phân công lực lượng bảo vệ hiện trường. Lãnh đạo Sở Y tế, UBND tỉnh Nghệ An, Sở Tài chính Nghệ An… đã đến động viên, thăm hỏi các gia đình bị nạn.

