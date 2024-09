'Phép màu': Giải cứu thanh niên bị kẹt trong lũ giữa sông suốt 8 ngày

Chiều 25-9, trao đổi với PLO, Thượng tá Nguyễn Chí Công, Phó Trưởng Công an huyện Mang Yang (Gia Lai), thông tin chính thức về trường hợp “thanh niên bị mắc kẹt nhiều ngày liền trên sông và sống sót kỳ diệu”.

Theo Thượng tá Công, qua xác minh từ nạn nhân, thân nhân và những người liên quan, xác định anh Phan Minh Thắng (20 tuổi, ngụ xã Kdang, huyện Đắk Đoa) bị mất tích, mắc kẹt giữa dòng nước lũ trên sông Ayun từ ngày 17-9. Tính đến thời điểm phát hiện và giải cứu thành công là 8 ngày.

Giành lại sự sống

Trước thời điểm mất tích, anh Thắng điều khiển xe máy từ nhà ở xã Kdang (huyện Đắk Đoa) về xã Đắk Djrăng (huyện Mang Yang). Sau đó, anh Thắng mang xe máy cầm cố lấy một triệu đồng và bắt xe khách đến đoạn cầu tràn Đgơ (cầu cũ, cách xã Đắk Djrăng 5 km) xem hai người dân câu cá trên mỏm đá giữa sông Ayun.

Trong lúc xem câu cá, anh Thắng ngủ quên, hai người câu cá đã về, lúc tỉnh dậy phát hiện đã bị nước cuốn trôi và may mắn bám được vào bụi cây giữa sông. Do mưa to liên tục kéo dài, nước chảy xiết nên anh Thắng bị mắc kẹt giữa sông, không vào bờ được.

Thượng tá Nguyễn Chí Công cho biết, lúc nhận được tin báo khoảng 14 giờ ngày 24-9, đơn vị đã huy động lực lượng nhanh chóng tiếp cận hiện trường và lên phương án đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Tuy nhiên, do vị trí nạn nhân bị mắc kẹt ngay giữa sông, nước chảy xiết, có nhiều đá ngầm và bụi cây nên việc giải cứu gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cứu hộ đã lên tiếng, kêu gọi nạn nhân để hướng dẫn nhưng không nhận được trả lời, nạn nhân đuối sức “nói không ra hơi”.

Anh Phan Minh Thắng được lực lượng công an giải cứu thành công và hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Mang Yang. Ảnh: CA.

Nhận định ban đầu, việc giải cứu này đối đơn vị cấp huyện là bất khả thi nên huyện đề nghị phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai hỗ trợ.

“Trong lúc bế tắc, may mắn được một người dân địa phương rành về đoạn sông này và hướng dẫn lực lượng công an tiếp cận từ một vị trí khác. Sau đó, cứu hộ buộc dây thừng vào người bơi ra giữa sông, mặc áo phao cho nạn nhân và phối hợp với người trên bờ kéo lên an toàn. Công tác giải cứu hoàn tất trong vòng chưa đầy một giờ”, Thượng tá Công nói.

Chia sẻ giây phút giải cứu thanh niên mắc kẹt trên sông, Trung úy Trần Tiến Dũng, cán bộ Công an xã Đắk Djrăng (người trực tiếp cứu hộ) nói: “Thời điểm chúng tôi tiếp cận, nạn nhân có biểu hiện thoi thóp trong ranh giới sự sống và cái chết. Nếu việc cứu hộ chậm một ngày, hoặc vài giờ nữa thì nguy cơ tính mạng nạn nhân bị đe dọa. Đây là trường hợp giải cứu rất ly kỳ và kỳ tích mà tôi cứu hộ”.

Trung úy Dũng nói thêm, thời điểm tiếp cận, nạn nhân đã bị nhiễm lạnh lâu, chân tay co quắp, miệng không nói được và cơ thể bị suy nhược... Lúc đưa nạn nhân lên bờ, cứu hộ đã thực hiện sơ cứu, làm nóng cơ thể và cho uống sữa lấy lại sức.

Nạn nhân nhiều lần cầu cứu trong vô vọng

Sau một ngày cấp cứu, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Mang Yang (Gia Lai), sức khỏe anh Phan Minh Thắng đã dần ổn định, trò chuyện được nhưng cơ thể vẫn còn suy nhược.

Bác sĩ Bùi Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mang Yang, cho hay do bị nhiễm trùng loét ở hai chân và viêm họng nên lượng bạch cầu của bệnh nhân rất cao. Hiện tại, bệnh nhân đang được theo dõi điều trị theo triệu chứng và hồi phục sức khỏe.

Anh Phan Minh Thắng bị kẹt trong lũ giữa sông và nhiều lần gọi cầu cứu trong vô vọng và kỳ tích đã xảy ra, được lực lượng chức năng cứu hộ kịp thời. Ảnh: CA.

Chia sẻ với PLO sau nhiều ngày mắc kẹt trên sông và nguy cơ “thần chết” rình rập, anh Thắng thều thào nói: “Lúc em mắc kẹt giữa sông, nhiều lần thấy có người qua lại khu vực cầu cũ (cách khoảng 40 mét) và kêu cứu nhưng không có ai nghe. Nhiều lần sau, em không còn sức để gọi, nhiều lúc mê sảng nghĩ không trở về được”.

Thắng kể, trong nhiều ngày liền chỉ uống nước sông cầm cự, không có cái gì để ăn. Cơ thể ngày một suy kiệt, nhiều lúc mê man, chỉ tỉnh khi có nước dâng lên. Lúc đó chỉ biết đu theo cây cho nước khỏi ngập. Hai chân thường xuyên ngâm trong nước lạnh.

“Em rất mừng vì được giải cứu”, Thắng nói.

Anh Nguyễn Trung Hiếu (anh rể Thắng, chồng chị họ), cho biết Thắng có hoàn cảnh rất khó khăn, gia đình chỉ có một mình, từ nhỏ mồ côi bố mẹ (mẹ mất sớm, bố bỏ đi). Nhiều năm nay, Thắng ở với vợ chồng anh Hiếu.

Sức khỏe của anh Phan Minh Thắng còn rất yếu. Hiện đang được Trung tâm Y tế huyện Mang Yang điều trị nhiễm trùng ở chân. Ảnh: LK.

“Ban đầu, tôi nghĩ Thắng đi chơi với bạn bè, nhưng sau nhiều ngày liên hệ không có ai biết Thắng đi đâu nên gia đình mới trình báo công an. Lúc biết em bị mắc kẹt giữa sông, chúng tôi rất lo, may mà lực lượng công an cứu hộ kịp thời”, anh Hiếu nói.

