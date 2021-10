Nóng trong tuần: Đề nghị rà soát tài khoản ngân hàng ở nước ngoài của nghệ sĩ làm từ thiện

Chủ Nhật, ngày 17/10/2021 20:00 PM (GMT+7)

Đề nghị rà soát tài khoản ngân hàng ở nước ngoài của nghệ sĩ làm từ thiện; Học sinh lớp 5 tử vong khi học trực tuyến... là những tin nóng nhất tuần qua.

Đề nghị rà soát tài khoản ngân hàng ở nước ngoài của nghệ sĩ làm từ thiện

Trước thông tin xôn xao cho rằng, việc ca sỹ, nghệ sỹ, làm từ thiện thiếu minh bạch về tài chính trong đó có ca sỹ Thuỷ Tiên, vị lãnh đạo Cục C02 cho biết, đơn vị này đã vào cuộc xác minh làm rõ theo nội dung thông tin đại chúng từ các ca sĩ, nghệ sĩ chứ không riêng cá nhân nào.

Bộ Công an đã đề nghị cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước rà soát tài khoản của các ca sĩ, nghệ sĩ từ các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước. Động thái này nằm trong quá trình xác minh theo đơn tố cáo, dư luận, cũng như các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về việc một số nghệ sĩ đã lợi dụng việc quyên góp từ thiện, cứu trợ người dân miền Trung mùa lũ năm 2020.

Ca sĩ Thủy Tiên trao quà cho người dân bị ảnh hưởng mưa lũ tại TP Hà Tĩnh (Ảnh Cổng thông tin TP Hà Tĩnh).

Bộ Công an yêu cầu được cung cấp các tài liệu như, bản sao hồ sơ mở tài khoản, thông tin cá nhân liên quan đến chủ tài khoản của các tài khoản đã rà soát, xác định; sao kê chi tiết tất cả giao dịch của tài khoản từ thời điểm mở tài khoản đến nay…

Theo báo cáo của một số tỉnh miền Trung, việc trao tiền, quà cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai của các nghệ sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh có thông qua chính quyền địa phương. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp không thông qua cơ quan chức năng mà đi trao trực tiếp.

Học sinh lớp 5 tử vong khi học trực tuyến

Sự việc xảy ra lúc 16h ngày 14/10, em N.V.Q (học sinh lớp 5C, Trường tiểu học Nam Anh) dùng điện thoại đang cắm sạc để học trực tuyến. Bất ngờ chiếc điện thoại phát nổ khiến em Q. bị thương nặng. Sau đó, gia đình nhanh chóng đưa em đến bệnh viện cấp cứu nhưng em Q. không qua khỏi.

Sáng 15/10, GS.TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh cho biết, bác sỹ tiếp nhận cấp cứu cho biết, cơ thể nạn nhân bỏng nặng, có mùi xăng.

Bất ngờ chiếc điện thoại phát nổ khiến em Q. bị thương nặng. Ảnh minh họa

Thượng tá Cao Văn Tám - Trưởng Công an huyện Nam Đàn cho biết người thì nói trong nhà nạn nhân có can xăng bị đổ, gây chập điện; người thì nói nổ pin sạc dự phòng gây cháy. Cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường. Tuy gia đình không có yêu cầu, nhưng chúng tôi sẽ làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Mưa lớn ở miền Trung và Tây Nguyên, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 18/10 Trung Bộ và Tây Nguyên, còn tiếp tục xảy ra mưa lớn, trong đó dự báo khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có tổng lượng mưa 150-300 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm, từ Bình Định đến Khánh Hòa và Gia Lai, Kon Tum 80-150 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Nước dâng cao gây chia cắt trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã A Vương, huyện Tây Giang (Quảng Nam).

Thủ tướng chỉ đạo các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và TP Đà Nẵng tổ chức sơ tán khẩn cấp các hộ dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn; bố trí chỗ ở tạm, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ phải sơ tán, không để người dân bị thiếu đói, rét.

Bà Nguyễn Phương Hằng gửi đơn tố cáo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Ngày 13/10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM cho biết đã chuyển đơn tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng (CEO Công ty CP Đại Nam) đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM để xem xét và giải quyết theo thẩm quyền.

Bà Nguyễn Phương Hằng đã có đơn tố cáo ông Huỳnh Minh Hưng (SN 1971, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ngụ quận 10) có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện trái phép thông qua việc dùng tài khoản cá nhân vận động từ thiện.

Trong đơn, bà Nguyễn Phương Hằng nêu rõ hành động của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có nét tương đồng với việc "ngâm" tiền từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh, xâm hại đến quyền lợi chính đáng của người ủng hộ từ thiện.

Bà Nguyễn Phương Hằng

Trước đó, Công an TP HCM cũng đã chuyển đơn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tố cáo bà Phương Hằng sang Công an tỉnh Bình Dương để xem xét, giải quyết.

Trong đơn tố cáo, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng cho rằng bà Hằng đã chửi bới, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của anh bằng những lời lẽ thô tục, bạo lực và lăng mạ thậm tệ (cụ thể trong các buổi livestream vào các ngày 8/8, 14/8, 24/8, 26/8 và 28/8).

Hành khách đi tàu hỏa, máy bay vẫn phải xét nghiệm

Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 859.372 ca, trong đó có 789.027 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 3.325 ca/ngày.

Người dân khi tham gia các phương tiện giao thông (trừ hàng không, đường sắt) chỉ phải xét nghiệm khi có các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi… và đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong toả); không yêu cầu xét nghiệm khi đi lại trong địa bàn.

Tại Đồng Nai, ngày 14/10, tỉnh Đồng Nai vừa đồng ý với TP HCM về việc người lao động được đi lại giữa 2 tỉnh, thành bằng ô tô cá nhân, đi xe máy vẫn chưa được phép.

Tại Bình Dương, từ ngày 15/10, vận tải hành khách bằng xe taxi, xe buýt, xe vận chuyển hành khách bằng hợp đồng trên địa bàn tỉnh Bình Dương hoạt động trở lại.

Tại Thái Bình, từ 12h ngày 17/10, tỉnh sẽ tạm dừng hoạt động của 8 chốt kiểm soát cửa ngõ ra/vào tỉnh gồm các chốt cầu Tân Đệ, cầu Nghìn, cầu Triều Dương, cầu Thái Hà, cầu La Tiến, cầu Sông Hóa, phà Sa Cao và phà Cồn Nhất.

Tại Hà Nội, UBND thành phố thống nhất cho phép người dân từ TPHCM, Đà Nẵng về Hà Nội được cách ly tại nhà. Đối với người đã tiêm 2 mũi vắc xin sẽ cách ly tại nhà trong 7 ngày, với người chưa tiêm hoặc tiêm 1 mũi yêu cầu cách ly trong 14 ngày.

