Nóng trong tuần: Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga tử vong sau 20 ngày điều trị, khởi tố người mẹ

Chủ Nhật, ngày 05/07/2020 20:00 PM (GMT+7)

Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga tử vong sau 20 ngày điều trị, người mẹ bị khởi tố; Thông tin bất ngờ từ người báo tin " 2 con báo đen" khoảng 100kg xuất hiện ở Đồng Nai... là những tin đáng chú ý nhất trong tuần qua.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga tử vong sau 20 ngày điều trị, người mẹ bị khởi tố

Cháu bé bị mẹ bỏ rơi đã tử vong sau 20 ngày điều trị tại bệnh viện

Ngày 29/6, bác sĩ Thái Bằng Giang, Trưởng khoa Sơ sinh (BV Xanh Pôn) cho biết, bé sơ sinh Nguyễn Văn An bị bỏ rơi ở hố ga đã tử vong sau 20 ngày điều trị. Theo bác sĩ Giang, bé mất lúc 13h30 ngày 29/6. Trước khi qua đời, bé trong tình trạng nhiễm khuẩn nặng, nhiễm khuẩn huyết, thở máy.

Do không có gia đình, người thân đến nhận cháu bé, chiều 30/6, chính quyền UBND xã Thanh Mỹ, các ban ngành đoàn thể xã cùng chính quyền UBND TX Sơn Tây (Hà Nội) và người dân đã tổ chức tang lễ cho cháu bé.

Ngày 30/6, Công an TP. Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thành, mẹ bé An (SN 1989; hộ khẩu tại Hoa Thành, Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi Vứt bỏ con mới đẻ.

Hiện, Thành đang bị Công an quận Hoàn Kiếm tạm giam để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 8/6, người dân phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi dưới hố ga phía sau đền Mẫu (xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây) trong tình trạng không có quần áo mặc, 2 mắt, mũi, miệng, cơ thể đang bị dòi bọ bám dính. Cháu bé được đưa đến bệnh viện Bệnh viện Xanh Pôn để cấp cứu.

Theo kết quả điều tra, Thành khai nhận bản thân không có nghề nghiệp ổn định. Thành có quan hệ tình cảm với N.V.Q là con trai của bà B (người phát hiện cháu bé ở đền Mẫu). Giữa Thành và con trai bà Q. có 1 con chung là cháu N.V.P hiện đã 3 tuổi.

Chiều 6/6, Thành về nhà bà B. thăm con và ăn cơm tối, ngủ lại nhà bà B. Đến khoảng 23h cùng ngày Thành trở dạ sinh con. Lúc này, bà B. đang ngủ với cháu P. nên không hay biết việc Thành trở dạ, sinh nở. Thành bế con đến tường bao tiếp giáp giữa nhà bà B. và đền Mẫu và vứt bỏ cháu bé sang vườn đền Mẫu. Thành nghe thấy tiếng khóc của con nhưng Thành bỏ mặc và bắt xe buýt về trung tâm Hà Nội vào sáng 8/6. Đến chiều 8/6 thì bà B phát hiện cháu bé dưới hố ga.

Thông tin bất ngờ từ người báo tin " 2 con báo đen" khoảng 100kg xuất hiện ở Đồng Nai

2 con chó đen trong vụ nghi vấn "báo đen" xuất hiện

Ngày 3/7, Trung tá Lương Minh Chưởng, Trưởng công an xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai), người ra văn bản thông báo về việc 2 con báo đen thường xuyên xuất hiện tại khu vực ấp 5 của xã này cho biết, sau khi có thông tin này Hạt Kiểm lâm và cơ quan chức năng huyện Vĩnh Cửu đã xác định dấu vết nghi là cá thể báo đen là chó nhà.

Trong khi đó, ông Võ Ngọc Tân, người đã báo tin về việc 2 con vật nghi vấn là báo hoang cho biết: “Hôm đó đã khuya, tôi ra khu rừng tràm thì phát hiện 2 con vật to đen, đêm tối, đèn mập mờ nên tôi không xác định rõ đó là con vật gì, sau đó đàn chó của tôi đã dí đuổi 2 con vật”. Ông Tân khẳng định đã báo tin về 2 con vật không xác định được chứ không khẳng định là phát hiện 2 con báo đen.

Trước đó, Công an xã Tân An thông báo đến người dân biết và cảnh giác trước về việc người dân phát hiện tại khu vực ấp 5, xã Tân An xuất hiện 2 con báo đen to khoảng 100 kg thường xuyên xuất hiện. Sau khi có thông tin này, Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu đã tiến hành xác minh sự việc.

Qua 2 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện có những dấu chân mờ. Qua so sánh, kiểm lâm xác định đây là dấu chân chó, không phải dấu chân báo. Ngoài ra lực lượng chức năng phát hiện gần khu vực nghi vấn có 1 trại nuôi gà của ông Nguyễn Hoàng Dũng có nuôi 2 con chó đen giống Rottweler khá lớn, nặng khoảng 35kg. Ông Dũng cho biết, 2 con chó được ông xích vào ban ngày và thả ra vào ban đêm. Ông Dũng cho hay đã sống hơn 5 năm tại đây nhưng chưa khi nào thấy báo đen.

Đối chiếu giữa dấu chân chó ở khu vực rừng tràm với dấu chân 2 con chó đen của ông Dũng, lực lượng kiểm lâm xác định có kích cỡ tương đồng.

Ca nghi nhiễm COVID-19 người Indonesia tại TP.HCM dương tính rồi lại âm tính

Bệnh nhân 91 sắp hồi phục hoàn toàn. Ảnh: BVCR

Ngày 1/7, khi xét nghiệm tại bệnh viện ở TP.HCM, người đàn ông tên A.J.I (quốc tịch Indonesia) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, sáng 2/7, Bộ Y tế cho biết, Viện Pasteur TP.HCM đã thực hiện xét nghiệm cho trường hợp này. Kết quả cho thấy, ông A.J.I và tất cả người tiếp xúc đều âm tính với SARS-CoV-2.

Liên quan đến việc kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 thay đổi, ông Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho rằng, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm như: Thời gian lấy mẫu, kỹ thuật lấy mẫu, trình tự thực hiện xét nghiệm… Đối với các test nhanh chỉ mang tính sàng lọc. Để khẳng định ca cho kết quả test nhanh dương tính phải tiếp tục làm xét nghiệm lại với kỹ thuật PCR.

Về xét nghiệm, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, hiện nay có 2 nhánh xét nghiệm. Một là phải sử dụng máy móc để tìm ra sự hiện diện của virus trong cơ thể với độ chính xác rất cao (nếu được thực hiện đúng). Hai là phát hiện kháng thể khi cơ thể đã bị nhiễm virus sau một thời gian (ít nhất là 3 ngày). Trong nhánh thứ hai này, có loại xét nghiệm nhanh, kết quả đọc được trong vòng 10-15 phút và không cần máy móc.

Theo các chuyên gia, test nhanh vẫn có tỷ lệ dương tính giả, hoặc âm tính giả nhất định.

Ở một diễn biến khác, ngày 3/7, PGS.TS Lương Ngọc Khuê cho biết, bệnh nhân 91 (phi công người Anh) đủ tiêu chuẩn chuyển viện vào ngày 12/7, theo đề nghị của Đại sứ Quán Anh. Bệnh nhân không phải cách ly và sẽ được làm xét nghiệm lần cuối và xác nhận không còn SARS-CoV- 2, bệnh viện xây dựng kế hoạch bàn giao bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Sở TT&TT lý giải việc Hà Nội chậm thanh toán với Viettel

Người dân đến làm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Ảnh: Tiền Phong

Công ty TNHH Viettel - CHT (Viettel IDC thuộc Tập đoàn Viettel) vừa có công văn gửi đến UBND TP Hà Nội thông báo việc ngừng cung cấp dịch vụ từ ngày 4/7/2020 do thành phố chưa thanh toán nợ.

Được biết, Viettel IDC là đơn vị cung cấp Trung tâm dữ liệu chính cho TP Hà Nội (data center - đặt tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc) để triển khai các dịch vụ hành chính công trực tuyến. Viettel IDC cho biết sẽ buộc phải ngừng cung cấp dịch vụ cho UBND TP Hà Nội từ 0 giờ ngày 4/7. Dịch vụ sẽ được cung cấp trở lại khi Viettel IDC nhận được thanh toán công nợ đang tồn đọng.

Liên quan đến sự việc này, bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc phụ trách Sở TT&TT Hà Nội lý giải là do vướng một số cơ chế chính sách đấu thầu. Hiện, Sở TT&TT đang tích cực phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành để có phương án tháo gỡ; tránh làm gián đoạn các thủ tục hành chính công trực tuyến.

Theo bà Hương, hiện phần lớn các thủ tục hành chính Hà Nội triển khai trên dịch vụ công trực tuyến, nhất là trong lĩnh vực giáo dục (2.444 trường) đang được triển khai rộng rãi. Sắp tới là những kỳ thi vào các cấp của học sinh, chính vì vậy việc dừng cổng dịch vụ công trực tuyến sẽ ảnh hưởng không nhỏ.

Đại diện UBND TP Hà Nội cho biết thêm, thành phố đã yêu cầu các sở ngành phối hợp, khẩn trương tổ chức đấu thầu dịch vụ công trực tuyến của thành phố để thanh toán khoản nợ cho phía Viettel IDC.

Ghi nhận thực tế vào sáng 4/7, khi truy cập vào trang web https://dichvucong.hanoi.gov.vn/ (trang dịch vụ công trực tuyến của Hà Nội) vẫn hoạt động bình thường.

Vợ chủ tịch phường chi tiền thuê côn đồ “xử” cán bộ tư pháp

Anh Vũ Văn P., cán bộ tư pháp phường Lê Hồng Phong, sau khi bị đánh

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình), bị can Hoàng Thị Ánh Nguyệt (38 tuổi, vợ ông Đặng Xuân Hậu, nguyên chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình) đã chi 10 triệu đồng để thuê côn đồ tỉnh Nam Định là Phạm Thanh Tùng (33 tuổi, trú Năng Tĩnh, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) tổ chức đánh anh Vũ Văn P., cán bộ tư pháp phường Lê Hồng Phong.

Nguyên nhân được xác định do anh P. đã cản trở con đường công danh của của ông Vũ Xuân Hậu.

Sau khi nhận tiền từ Hoàng Thị Ánh Nguyệt, Phạm Thanh Tùng gọi thêm 3 người nữa chặn đường đánh anh P. khiến nạn nhân bị bất tỉnh trên đường Lý Thường Kiệt (TP Thái Bình) vào chiều 18/6.

Theo anh P., trước ngày xảy ra sự việc, anh có gửi đơn đến Thành ủy, UBND TP Thái Bình để tố cáo lãnh đạo phường Lê Hồng Phong "thiếu trách nhiệm, cố ý không giải quyết đơn đề nghị việc thực hiện quy trình nhân sự tái cử Ban chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025", "cố tình đưa người không đủ điều kiện tiêu chuẩn để giới thiệu vào các chức danh lãnh đạo"...

Nguồn: http://danviet.vn/nong-trong-tuanbe-so-sinh-bi-bo-roi-o-ho-ga-tu-vong-sau-20-ngay-dieu-tri-khoi-...Nguồn: http://danviet.vn/nong-trong-tuanbe-so-sinh-bi-bo-roi-o-ho-ga-tu-vong-sau-20-ngay-dieu-tri-khoi-to-nguoi-me-5020205719581743.htm